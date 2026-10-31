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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 31 d'octubre de 2026

Àngel

“Potser per això la Greetje va ser el meu àngel, al capdavall venia d’un lloc on tothom estava acostumat a entomar els nàufrags i les possessions dels difunts que les onades empenyien fins a la riba.”
A Cafè Barcelona, de Joan Carreras

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