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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 6 de setembre de 2026

Amistat perdurable

“L’amistat basada en la confiança i en el reconeixement de la diferència ho té fàcil per esdevenir perdurable.”
Francesc Parcerisas a Fer-ne vuitanta

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