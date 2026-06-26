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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 26 de juny de 2026

Amb mi mateix

“Si te vas, ¿a quién tendré para hablar conmigo?”
 
Martí Zuviria a Victus, d’Albert Sánchez Piñol

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