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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 26 d'octubre de 2026

Aire del cel

“La teoria que els escriptors han de viure de l’aire del cel encara té molts adeptes (que, naturalment, no són escriptors).”
Ramon Folch i Camarasa, sobre Josep M. Folch i Torres, a Bon dia, pare

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