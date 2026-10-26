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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo
Publicat el
26 d'octubre de 2026
Aire del cel
“La teoria que els escriptors han de viure de l’aire del cel encara té molts adeptes (que, naturalment, no són escriptors).”
Ramon Folch i Camarasa, sobre Josep M. Folch i Torres, a
Bon dia, pare
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Aquesta entrada s'ha publicat dins de
Lectures
| s'ha etiquetat en
Josep M. Folch i Torres
,
Ramon Folch i Camarasa
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oi
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