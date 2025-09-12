VilaWeb
Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo
12 de setembre de 2025
A El Pla B de Ràdio 4 (dijous, 11 de setembre)
La Diada aquest any, ha estat un altre èxit o ha punxat? Ahir, a El Pla B, en vam parlar amb I
ván Marzá
, Quim Bosch, Eva García i Joan García, sota la mirada de Toni Marín, i no tots ho vèiem igual, com deveu suposar…
https://www.rtve.es/play/audios/el-pla-b/pla-fotografia-diada-catalunya/16725868/
https://www.rtve.es/play/audios/el-pla-b/pla-diada-catalunya-aviva-nou-debat-politic-catala/16725915/
