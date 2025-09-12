Oi?

Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 12 de setembre de 2025

A El Pla B de Ràdio 4 (dijous, 11 de setembre)

La Diada aquest any, ha estat un altre èxit o ha punxat? Ahir, a El Pla B, en vam parlar amb Iván Marzá, Quim Bosch, Eva García i Joan García, sota la mirada de Toni Marín, i no tots ho vèiem igual, com deveu suposar…

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Aquesta entrada s'ha publicat dins de Opinions | s'ha etiquetat en , , , , , , per oi | Deixa un comentari. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent