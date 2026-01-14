Oi?

Publicat el 14 de gener de 2026

Les formes del cos

“La forma del cuerpo es otra característica física que puede ser programada culturalmente. Es una cuestión de moda y las modas cambian.”
 
Flora Davis a La comunicación no verbal

