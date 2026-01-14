VilaWeb
Oi?
Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo
Publicat el
14 de gener de 2026
Les formes del cos
“La forma del cuerpo es otra característica física que puede ser programada culturalmente. Es una cuestión de moda y las modas cambian.”
Flora Davis a
La comunicación no verbal
