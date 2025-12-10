VilaWeb
Oi?
Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo
Publicat el
10 de desembre de 2025
El cor
“El cor és una cosa complicada i, a voltes, amb un simple timbre de piano de maneta se’l pot fer plorar.”
D’un article de Joan Perucho (
Cartes i poemes
, per Julià Guillamon)
