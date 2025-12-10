Oi?

Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 10 de desembre de 2025

El cor

“El cor és una cosa complicada i, a voltes, amb un simple timbre de piano de maneta se’l pot fer plorar.”
D’un article de Joan Perucho (Cartes i poemes, per Julià Guillamon)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Aquesta entrada s'ha publicat dins de Lectures | s'ha etiquetat en , , , per oi | Deixa un comentari. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent