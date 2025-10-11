Oi?

Publicat el 11 d'octubre de 2025

Versemblança

“La vida és molt més versemblant en la pàgina escrita que en l’esborrany d’allò que és quotidià.”
 
Xuan Bello a la Història universal de Paniceiros

