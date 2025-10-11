VilaWeb
Oi?
Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo
Publicat el
11 d'octubre de 2025
Versemblança
“La vida és molt més versemblant en la pàgina escrita que en l’esborrany d’allò que és quotidià.”
Xuan Bello a la
Història universal de Paniceiros
