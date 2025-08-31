Oi?

Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 31 d'agost de 2025

Per resistir vendavals

“Potser tenim un país fragmentat i governs fràgils, però la unitat dels escriptors del país té prou força per resistir vendavals.”
 
Carles Torner a Com ser ambaixador d’un país sense ambaixades

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Aquesta entrada s'ha publicat dins de Lectures | s'ha etiquetat en , per oi | Deixa un comentari. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent