LA DETENCIÓ DEL PRESIDENT PUIGDEMONT A L’ALGUER

Al vespre m’assabento a través del WhatsApp que han detingut el president Puigdemont a l’Alguer. Penso que és una fake, però poso el 3/24 del Xavier Grasset i resulta que és cert: el president està detingut. Demà un magistrat haurà de decidir sobre la seva situació personal. Els polítics i advocats independentistes parlen de la repressió espanyola que no para, d’una actuació sense recorregut jurídic i del ridícul que fa Espanya davant la justícia europea. Als partits espanyolistes, amb excepció de PODEMOS, la seva dèria per penjar el cap del president Puigdemont entre el d’Atahualpa i el de Lluís Companys al seu Museo de Historia del Imperio els pot. Ho donarien tot per tenir aquesta peça de caça major.

Per tal de reaccionar a la detenció del president Puigdemont llegeixo que s’han convocat manifestacions davant del consolat italià de Barcelona i que es demana el boicot als productes italians. Sent Itàlia i Catalunya dos països culturalment i geogràfica tan propers penso que aquests boicots seran problemàtics: macarrons, espagueti, canalons, com se sap si són d’aquí o si són d’allà? I, pel que fa a les pizzeries –encara no entenc per què no hi ha cap restaurant català especialitzat en coques de recapte o cocs- malgrat que és evident el seu origen napolità, pel que fa a la propietat dels negocis, saber si són catalans, italians o d’un tercer país tampoc no és fàcil. Imagineu-vos què ha de fer un independentista català que es dediqui a la pasta i la pizza.

A Espanya hi ha una batalla campal entre l’oligarquia i els partits que actualment la governen. La lluita és molt desigual a favor de l’oligarquia perquè aquesta no només controla les empreses de l’Ibex i els mitjans de comunicació sinó que, a més, controla la jerarquia funcionarial de tots els ministeris i el poder judicial. Això inclou també la policia i l’exèrcit. Aquesta oligarquia ha passat por amb l’embat independentista de Catalunya (ha vist com la seva gallina dels ous d’or estava a punt de tocar el dos. Ha patit per la possible decapitació del rei (perquè sap que la majoria d’ells cauria al darrere). Per tant, no toleren, no suporten, que hi hagi els de PODEMOS al govern.

La situació del PSOE –que es veia governant plàcidament amb Cs repartint càrrecs a aquesta colla de morts de gana- se li ha complicat, perquè PODEMOS realment aspira a transformar la societat de forma republicana i d’esquerres. Els indults, la taula de diàleg, plantar cara a les elèctriques etc. són coses que l’oligarquia espanyola, segurament la més rància i analfabeta d’Europa, no pot digerir. Per tal de fer-ho palès utilitza la cúpula del poder judicial de forma caciquil. Europa ja l’ha renyat per no renovar el Consell General del Poder Judicial. I és evident que aquest poder és utilitzat mil i una vegades contra l’independentisme català i contra les decisions més progressistes del govern. No és que tinguem un govern dels jutges, és que tenim un govern d’uns jutges oligàrquics i caducats, que és diferent.La meva opinió és que el PSOE trontollarà i acabarà cedint. Que Sánchez convocarà unes eleccions que seran guanyades pel PP i VOX (i el que quedi de

Cs si és que en queda alguna cosa). I que, per tant, venen temps tenebrosos pels independentistes catalans i pels progressistes espanyols. Temps de retallades de llibertats i drets. Temps de repressió.

Espero que això ens faci reaccionar com a ciutadans. Jo penso –vull pensar- que serà una altra oportunitat per a la independència. Si no és així, si ens resignem asseguts al sofà de casa o fent manifestacionetes que ni immuten als nostres adversaris, tindrem el que ens mereixem. Fins que els que vinguin darrere nostre siguin més valents que nosaltres.