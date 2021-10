EL PSOE, PARTIT NEOFRANQUISTA

El gran problema de la democràcia espanyola no és la seva dreta franquista, el gran problema de la democràcia espanyola és que la seva esquerra moderada també s’ha tornat franquista o, per ser més precisos, oligàrquica. I la prova d’això és que els capitostos del PSOE, quan pleguen de la política són col·locats immediatament a les empreses de l’IBEX o ens fan ambaixadors, encara que no hagin estudiat diplomàcia i no parlin idiomes.

