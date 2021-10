EL 3 D’OCTUBRE DEL 2017 I EL 3 D’OCTUBRE DEL 2021

En Josep Partal explica que el dia adequat per tirar endavant la independència era el tres d’octubre. Si ell, que ha estudiat les independències de països de mig món ho té clar, és que deu ser així. Jo l’únic que recordo del 3 d’octubre del 2017 és que es va convocar una vaga de país, que nosaltres vàrem secundar des de L’Hospitalet i que va tenir un seguiment irregular arreu del país. També recordo un sentiment estrany d’il·lusió i por alhora per tot el que estàvem vivint. La il·lusió d’esdevenir un estat independent, la por que repressió espanyola fos immensa. És el que va acabar passant.

Recordo que quan es va plantejar la vaga, alguns companys independentistes em van dir que ells no en farien. Que ells anirien a votar els partits independentistes tantes vegades com calgués, que sortirien a manifestar-se tantes vegades com calgués, però que la cosa no estava ni per tancar la botiga, ni perquè et descomptessin un dia de feina. Nosaltres vàrem tancar la nostra paradeta i la veritat és que al nostre barri de L’Hospitalet va haver-hi poca gent que ho fes i que vàrem haver de donar forces explicacions als clients.

A mi l’eslògan que diu que no tornarem a fer, ho sento, però no em serveix. Els que ho vam fer -dirigents polítics, dirigents de les entitats i independentistes sense càrrecs- ho vàrem fer malament. I no ho vàrem fer malament només perquè vàrem perdre, sinó que ho vàrem fer malament perquè vàrem perdre sense lluitar.