Un altre blog

Seguim amb les percepcions i les dades. Visc a un barri obrer, amb finsques dels anys 50 i 60, per tant, majoritàriament sense ascensors, on el teixit comercial ha desaparegut i on sempre ha viscut gent treballadora, amb famílies nombroses que duien a les criatures a l’escola del barri i que araho fa igualment, sols que el seu orige és en molts casos de fora de València. En concret visc a un dels límits de la localitat, entre el centre comercial i l’avinguda del poble, per tant zona de pas freqüent de molta gent.
I com estic ben a gust a casa, m’ha pegat per comprovar dades oficials front al discurs maximalista i d’odi.
Carcaixent té 21.317 habitants segons la xifra oficial, que també publica l’ajuntament. Cal tindre en compte que si forem vint mil, moltes coses canviarien, després torne sobre això.
Segons dades de l’INE (de data 1 de gener de 2022, perquè les dades estadístiques sempre van endarrerides), al poble hi ha 2.248 forasters, sense comptar la gent d’altres bandes de l’estat que viu ací.
D’eixos, 879 són europeus extraestatals, 1.011 africans, 275 americans (la taula no diferència però al desglossar veus que en realitat és refereix a sudamericans), 76 asiàtics i 7 d’Oceania o apàtrides.
Hi ha a més un equilibri entre homes (1.246) i dones (1.002).
Si fem ara la ficció de restar al total de població, aquesta xifra d’estrangers tenim que seriem menys de vint mil (19.069), i que importa això?
Doncs que baixaríem de 21 a 17 regidors/es, el que implica més concentració de poder en unes poques mans i molt més costós aconseguir ser regidor/a perquè el % de vot seria major, per tant l’ajuntament seria molt menys representatiu de la diversitat local.
Que no vos importa això, doncs parlem de diners.
La Participació en els Tributs de l’Estat (PIE) per als municipis en règim comú es calcula amb la “població de dret” oficial de l’INE i altres variables. El criteri població té un pes molt elevat (aprox. 75%) i s’aplica amb coeficients segons el tram de població; la resta es reparteix per variables com l’esforç fiscal i la capacitat tributària.
Per tant, baixaríem de tram (de 20.001–50.000 a 10.001–20.000), canviant el coeficient de població que pondera el nostre repartiment.
Traduït, menys recursos econòmics per a fer front als serveis municipals.
El % de població estrangera a Carcaixent està de fet per baix de la proporció estatal que es xifra per l’INE en un 13,4%, però també per baix de l’autonòmica que és d’un 19,3%, inclús de la comarca que és d’un 12.4%. La nostra és una xifra habitual en zones agrícoles.
Ara bé, perquè es focalitza tant l’odi en una part de la població estrangera i no en altra, quan les xifres són semblants? Doncs igual perquè els països africans no poden votar a les municipals, mentre que els comunitaris sí i països sudamericans com Colòmbia també.*
I no, no sempre els nostres pares i mares han anat a França, Suïssa o Alemanya amb contracte i han tornat quan s’ha acabat.
L’emigració és un fenònem natural, no va a aturar-se i el millor que podem fer és conviure, i per això calen polítiques d’integració, no assistencialistes ni d’extermini.