A casa convivim amb gats des de fa més de 25 anys. En aquests moments en tenim tres: en Nico, en Roni i la Cleo. Cadascun té una personalitat molt marcada i, com tots els gats, fan exactament el que els ve de gust, quan els ve de gust.
En Nico, que sempre s’aixeca primer, surt a la terrassa a primera hora per observar –i si pot, perseguir– els ocellets que passen. Si s’adona que la veïna és a casa, no dubta a entrar al seu menjador a fer-li una visita. És molt sociable i encantador. Al cap d’una estona, torna tranquil·lament a casa i sovint el trobo dormint a la butaca. Quan veu que el miro, s’espavila, i gairebé sembla que em digui “què mires?”, així que li cedeixo el lloc i em canvio de butaca.
En Roni, en canvi, és poruc de mena. Qualsevol soroll sobtat el fa fugir esperitat. De vegades surt corrents com si hagués vist un fantasma. I potser sí. Diuen que els gats poden veure presències que nosaltres no percebem. No ho puc assegurar, però ell de tant en tant actua com si hi hagués algú més a la sala.
La Cleo és la més noctàmbula. Passa el dia dormint profundament, amagada entre coixins o a dins d’un armari, perquè a la nit surt decidida a explorar. Té instint caçador i torna sovint amb alguna “troballa” indesitjada. Però és tendra, i quan decideix que vol companyia, s’acosta suaument i es frega contra la cama.
Amb ells tres, la casa és plena de vida, misteri i molt d’afecte. Conviure amb gats ens ensenya a respectar els ritmes i les manies dels altres… i a somriure cada dia.
Universigats
Es tracta d’una associació que, utilitzant el jardí del pati de la Universitat .Central de Barcelona, té cura de més de trenta gats de totes les edats i colors.
Els alimenta diàriament, els porta al veterinari quan ho necessiten i recull fons de totes les maneres possibles per garantir-ne el benestar.
Gràcies a l’esforç constant d’un grup de voluntaris compromesos, aquesta protectora pot assolir el seu objectiu principal: evitar que aquests animals tan entranyables morin al carrer, ja sigui per atropellament o per malalties.
Una tasca silenciosa però imprescindible, que converteix el jardí universitari en un petit refugi ple de vida i dignitat.
Una mica d’històriá
Els gats domèstics són avui un dels animals de companyia més estimats arreu del món. Amb la seva naturalesa independent, mirada penetrant i moviments elegants com si fossin al Ritz , han fascinat la humanitat des de fa mil·lennis.
La domesticació dels gats no es va produir de manera forçada o dirigida per l’ésser humà, com en el cas dels gossos. Va ser un procés lent i mutuament beneficiós que es remunta a fa uns 9.000 anys, a l’antic Pròxim Orient.
A l’antic Egipte, els gats es van convertir en símbols de protecció, fertilitat i bellesa. Se’ls associava a la deessa Bastet i sovint es momificaven com a éssers sagrats. Matar un gat podia ser considerat un crim greu.
Amb el pas del temps, els gats van viatjar en vaixells mercants, estenent-se per Grècia, Roma i més enllà. Durant l’edat mitjana europea, van patir persecucions per supersticions religioses, però van continuar sent útils per a controlar plagues. Amb el Renaixement i l’edat moderna, la seva reputació es va recuperar progressivament.
Avui dia, els gats han conquistat les llars de tot el món. Encara mantenen molts trets del seu comportament salvatge: són territorials, nocturns i grans caçadors. Però també han desenvolupat una gran capacitat d’adaptació a la vida humana, tot mantenint aquella aura de misteri que tant ens captiva.
