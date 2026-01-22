UNA PARELLA DE DOS (i mig, si comptem el geni de la llàntia)

Abans de res, permeteu-nos presentar-vos una parella absolutament inseparable, gairebé com pa amb tomàquet… però amb més màgia i menys gluten: Sylvester i Adolf.
Tots dos parlen anglès com a segona llengua i, en el cas d’Adolf, la primera llengua és el català. En canvi, el català de Sylvester és… bé… diguem-ne creatiu, atrevit i altament experimental. Parlat és macarrònic de categoria, però escrit és tan correcte que fins i tot el Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans li faria una abraçada.
I aquí arriba el plot twist:
Un bon dia, Adolf descobreix que Sylvester no és un humà normal, sinó un ésser màgic capaç de viatjar pel temps, que conserva l’edat de 27 anys per sempre —com si fos el creme antiarrugues més poderós de l’univers.
La raó? És fill del geni de la llàntia.
No ho sabem del cert, però sospitem que a casa seva encara tenen el Boletaire Màgic com a servei d’emergències.
Sylvester viu a Londres i treballa en un mortuori, que, segons ell, és «un lloc molt tranquil on ningú no es queixa de res»… cosa que, vist així, és cert.
És doctor en biologia, igual que Adolf; tots dos van estudiar a la Universitat de Londres i eren el terror i el festival dels professors: pura combinació de ciència, humor i ganes de fer història.
La vida és capritxosa: Adolf es va fent gran dignament a Barcelona i Sylvester continua vivint al 1978, amb permanent musical, pantalons acampanats i sense wifi, bluetooth ni TikTok.
Per això, Sylvester fa viatges freqüents a Barcelona aprofitant el seu domini màgic de l’espai-temps: aquí pot gaudir de la ciutat, de la bona companyia, de la parella d’Adolf i dels tres gats, que el miren com dient:
—«Aquest tio no és d’aquest planeta… i ens cau bé.»
Cada cop que ve, també aprofita per mirar el correu electrònic, perquè a Anglaterra, en el seu any, encara estan descobrint el microones.
Darrerament, Sylvester està molt interessat a aprendre a comptar reggae. No sabem exactament si és música reggae, contabilitat reggae, meditació jamaicana o un nou mètode pedagògic que encara no ha sortit a TV3. Però ell insisteix.
I si no us ho creieu… llegiu els contes.
L’únic que necessiteu és imaginació —si no en teniu, també us la prestem.
I si els llegiu, encara millor.
I si, a més, us agraden, us fem un diploma màgic sense oposicions.
