Parlar de la síndrome de Down és parlar de persones úniques, amb molt a dir i molt per compartir. Més enllà del diagnòstic mèdic, hi ha vides plenes d’energia, creativitat i, sobretot, moltes ganes de participar del món.
Els nois i noies amb síndrome de Down tenen una personalitat propera, càlida i sociable. Són d’aquelles persones que, només de conèixer-les, et regalen un somriure sincer. Els encanta estar en grup, implicar-se en activitats i formar part de projectes, ja siguin esportius, artístics o escolars. Quan hi són, es nota: la seva presència aporta cohesió, bon humor i ganes de col·laborar.
Una de les seves grans fortaleses és la capacitat de viure el present amb intensitat. Quan s’il·lusionen amb una cosa, ho fan de debò. Quan treballen, s’hi esforcen amb passió. I quan estimen, ho fan amb tot el cor. Aquesta manera tan honesta i transparent d’expressar-se ens convida a mirar la vida amb uns altres ulls.
Per això, la inclusió no és només una qüestió de drets, sinó de riquesa col·lectiva. Quan els integrem a les escoles, als teatres, a les empreses o als projectes socials, guanyem tots. Descobrim talents amagats, formes diferents de comunicar-se, i recordem que la tendresa i la persistència també poden ser revolucionàries.
En un món sovint massa accelerat i exigent, els nois i noies amb síndrome de Down ens recorden el valor de la senzillesa, de l’afecte i de la connexió humana.
Potser no veuran el món exactament com nosaltres. Però, i si fossin ells qui el veuen més clar?
Per això, a Felicitatis Comèdia us esperem amb els braços oberts, per sumar-vos a un projecte musical ple d’esperança, on tot està per fer i tot és possible.
Com l’any 1944, quan el món va començar a creure que l’horror s’acabava i que, potser, viure en pau era una realitat a l’abast.
La música i la solidaritat es van convertir, aleshores, en un bàlsam compartit.
Avui, no hem assolit encara la pau ni l’harmonia arreu, però seguim afinant l’esperança, nota a nota, i pas a pas… anem pel bon camí.
Sylvester Jones
WhatsApp: +34635110414
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Crec que hem d’escoltar-los més, sense prejudicis, mirant d’ entendre. Mirant d’ aprendre. Amb humilitat, respecte i valoració.