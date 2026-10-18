Una altra aventura lleugerament delirant de Sylvester i Adolf

Sylvester ha arribat just a temps per veure un partit del Barça.
Cal dir que ni ell ni Adolf són grans aficionats al futbol. Però quan juga el Barça, el cor fa una petita excepció i s’hi posa bé.
Sylvester acostuma a presentar-se a casa d’Adolf sense avisar. Apareix com apareixen alguns fenòmens meteorològics: de cop i volta.
Però aquesta vegada hi havia un motiu.
Adolf li havia enviat una carta convidant-lo a passar el cap de setmana a Reus. A la carta prometia una aventura extraordinària a la ciutat del modernisme, del vermut… i d’algunes idees una mica perilloses.
L’última pensada d’Adolf era d’una originalitat sospitosa: encarregar dos tipus nous de vermut a un fabricant de Reus.
—Sylvester —li havia escrit—, tu no tens ni idea del que és un bon vermut.
I tenia raó.
L’única referència alcohòlica sofisticada que Sylvester coneixia provenia de les pel·lícules de James Bond. Aquella frase famosa:
—Martini. Agitat, no remenat.
Però vermut… això era un territori completament desconegut.
Quan arriba a casa d’Adolf, Sylvester decideix contribuir a la causa gastronòmica preparant una paella memorable.
I, com passa sovint quan hi ha menjar bo, també apareix Vero.
Vero és la musa de la inspiració. Ningú sap exactament d’on ve. Alguns diuen que de l’Olimp. Altres sospiten que d’una dimensió paral·lela reservada a les muses creatives.
Ella afirma que inspira els contes del bloc.
Però Adolf sospita que, en realitat, té una intuïció extraordinària per detectar llocs on es menja bé, es riu molt i juga el Barça.
Aquella nit, a més, Sylvester sorprèn tothom amb unes postres jamaicanes anomenades gizzada, un pastisset de coco que podria provocar reconciliacions diplomàtiques entre països en guerra.
La recepta, promet solemnement, arribarà en el proper article.
L’endemà, els tres aventurers decideixen anar a Reus amb els trens de Rodalies.
Els trens de Rodalies tenen una característica filosòfica: et conviden a reflexionar sobre la incertesa de la vida, perquè mai no saps exactament quan arribaran.
Però finalment arriben.
Mentrestant, a casa, els tres gats d’Adolf dormen feliços. S’han cruspit el peix que havia sobrat de la paella i ara reposen amb aquella serenitat profunda que només tenen els gats després d’un bon banquet.
Reus és una ciutat amb molta personalitat.
Durant el segle XIX va ser un gran centre comercial gràcies al comerç d’aiguardents i vins. La prosperitat va deixar empremta en l’arquitectura i en l’esperit de la ciutat.
Però hi ha una cosa que Reus defensa amb orgull gairebé patriòtic:
el vermut.
“Fer el vermut” és molt més que beure. És una institució social. Un moment sagrat abans de dinar.
Marques com Miró, Yzaguirre o Rofes han convertit la ciutat en una capital històrica del vermut.
Passejant pel centre també es poden admirar meravelles modernistes com la Casa Navàs, obra de Lluís Domènech i Montaner, una de les joies modernistes millor conservades d’Europa.
I per si això fos poc, Reus també és coneguda per haver vist néixer —o gairebé— un tal Antoni Gaudí, un arquitecte que després va decidir complicar molt les coses a Barcelona amb formes impossibles i idees brillants.
La ciutat fins i tot li dedica el Gaudí Centre, un espai modern que explica la seva vida i el seu univers creatiu.
Però Sylvester i Adolf no han vingut només a fer turisme.
Han vingut a complir una missió.
Després d’una conversa molt seriosa —i tres vermuts de prova— encarreguen dues noves marques de vermut nascudes directament del seu deliri creatiu.
Producció inicial:
50 ampolles de cada tipus.
Sylvester les guarda a casa d’Adolf i se les endurà a poc a poc.
És un home de paraula.
Ha promès promocionar el vermut a l’hospital de Londres: al club social, entre el personal mèdic… i potser fins i tot entre alguns pacients especialment optimistes.
—Qui sap —diu Sylvester— si algun dia els metges prescriuran un dit de vermut abans de dinar.
La medicina encara té molt camp per explorar.
Arriba finalment el moment de marxar.
Els gats ja coneixen el ritual.
Quan Sylvester es posa la jaqueta i entra a la cuina… alguna cosa estranya passarà.
I efectivament.
En un obrir i tancar d’ulls, gràcies als seus misteriosos poders, Sylvester desapareix.
Segurament, en aquell mateix instant, està arribant tranquil·lament a Londres.
Potser ja està pensant en la seva pròxima visita.
O en la manera de convèncer els metges britànics que el vermut… podria ser una teràpia prevent9a.
Sylvester Jones
WhatsApp: +34635110414
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