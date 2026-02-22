TRAJECTÒRIA VITAL D’UN INQUIET CREADOR

(Per a qui vulgui saber de mi i, sobretot, per a qui no tingui por de riure una mica)
Introducció
Aquest document té només tres pretensions:
Explicar, d’una manera distesa i entretinguda, com ha estat la meva vida fins poc abans de jubilar-me.
Fer una pinzellada —d’aquelles de brotxa gran— del meu projecte social, que combina síndrome de Down, salut mental i una mica de bogeria constructiva.
En cap moment vol ser un reclam per a empreses.
Ja sé que us agradaria, però no em podeu contractar.
Així doncs, benvinguts al país dels somnis gairebé impossibles, on tot pot passar… i sovint passa.
Dades personals
Adolf Muñoz Rosell
Lloc de naixement: Barcelona, Catalunya
Data de naixement: 19 de febrer de 1951
Formació
Graduat en anglès científic (Institute of Linguists, London, 1981)
Diploma en traducció
Lingüista col·legiat
Diploma de llengua francesa (Universitat de Toulouse)
Cursos i seminaris
Matemàtiques – Universitat de Stirling, 1976
Biologia, Química i Geologia – Universitat de Reading (1975-76)
Literatura, Música, Sociologia i Religió Comparada – Universitat de Norwich
Sociologia – Harrow Polytechnic
Física Nuclear i Electricitat – Loughborough (tranquils, no vaig fer explotar res)
Formació de professors d’anglès – Bell College
Fotografia i tècniques audiovisuals – Wales Polytechnic
Apreciació pictòrica – Casa Elizalde, Barcelona
Fotografia digital i astrofísica – Casa Golferichs
Escriptura creativa, fotografia i història – Barcelona
Història de les revolucions – també a Golferichs (res de barricades… de moment)
10 anys a Anglaterra: una dècada de música i experiencèa
primers cinc anys vaig sobreviure fent feines d’estudiant internacional (rentaplats, cambrer, etc.).
A partir del 1975, vaig treballar com a assistent social en un hospital psiquiàtric. A banda de conèixer gent fascinant i aprendre molt, vaig aprofitar per acabar els meus estudis en llengua i traducció anglesa.
Tot molt britànic… excepte el menjar.
Dues experiències mítico-memorables
Traducció consecutiva entre l’alcalde de Londres, J. Johnston, i un grup d’escriptors xilens dissidents (1976).
Cursos de comprensió d’articles científics per a metges, patrocinats per Hoechst, que em van dur per tota Espanya.
Experiència laboral a Catalunya
Professor d’anglès en més llocs que un autobús turístic:
Escola Tàber
Escola Adams
Catalunya 2000
Universitat Internacional de Catalunya
ESERP
Universitat Ramon Llull (formació de professors)
Escoles d’estiu a Castelló i Mallorca
Hospitals de l’Esperança i Sant Joan de Déu (anglès científic per a metges)
També:
Cursos privats de lectura tècnica per a metges des del 1983
Enllaç entre institucions catalanes i el Departament de Llengües Modernes del Bristol Polytechnic, Anglaterra
Entrada triomfal (i altruista) al món de la ràdio educativa en anglès, des del 1988
Dissenyador de cursos de traducció i formació de docents
Tres fracassos com tres cabaços
(No tot serien èxits… o sí, segons com es miri)
A falta de garatge americà, tinc un despatx ple de llibres, papers i somnis. D’allà van sortir dues revistes que van viure breument però intensament. Fins i tot vaig tenir anunciants que confiaven més en mi que jo mateix.
Diversos intents de comercialitzar les meves habilitats radiofòniques en emissores de prestigi.
Què voleu amb un programa que es deia “Very well, Manuel”?
Voler muntar una agència de traduccions i acadèmia d’anglès sense clients.
Innocent de mi! Pensava que sortirien per generació espontània.
Em van trair dos enemics formidables:
— El meu nul esperit comercial
— I la guerra eterna entre PC i MAC (una tragèdia grega amb teclat)
Altres aventures
Disseny de material pedagògic
Fundació d’una associació per a joves amb síndrome de Down
Professor al Centre Cívic “Can Felipa”
Guionista a Com Ràdio
Col·laborador a Ràdio 4 (RNE)
Conferències
He fet xerrades en llibreries i instituts sobre literatura.
(Me’n pagaven amb aplaudiments, cafès i alguna galeta.)
Només vaig cobrar en tres ocasions.
Traducció
28 anys dedicat a la traducció i la interpretació.
És a dir, fent d’intermediari entre idiomes… i sovint, entre móns.
Ràdio
La ràdio és com aquell amor adolescent que mai no oblides.
No ha estat la meva professió, però sí una passió.
He estat guionista, productor i presentador (tot menys locutor d’anuncis de detergents).
He passat per moltes emissores municipals, fent programes per a adolescents, turistes i gent amb ganes de somriure.
Aventuras d’un escriptor incipient
Sempre m’ha agradat escriure, tot i que no sé ben bé per a qui ni per què.
Segurament, pura diversió.
Pertanyo a aquella generació que es refugiava a la ràdio i al cinema per fugir —encara que només fos amb la imaginació— d’una dictadura terrible i interminable.
En els llibres, sempre hi vaig trobar el millor refugi per passar els dies i les hores avorrides que ens oferia aquella repressió.
Amb els anys, vaig anar escrivint algun article de tant en tant.
Fins que un dia vaig presentar un conte a un petit concurs convocat per l’associació de veïns del barri.
I el vaig guanyar. Em van donar un diploma i 250 euros.
Vaig continuar escrivint, sense cap ànim de publicar, fins que va aparèixer la intel·ligència artificial i vaig començar a afegir imatges als meus contes.
Ara en tinc tres en format PDF: plens d’humor i amb unes imatges magnífiques.
Algun dia es penjaran a una plataforma anomenada Lulu, perquè es converteixin en llibres electrònics i la gent que ho vulgui se’ls pugui descarregar al mòbil o a la tauleta.
Però ara estic molt ocupat amb la meva associació, i els propers contes hauran d’esperar una mica.
Bofetades
No parlo amb rancúnia, ni molt menys.
Amb el temps he entès que les meves habilitats creatives posaven molta gent nerviosa.
Sovint, m’enviaven —amb educació— a “pastar fang”.
Cultura al terrat
“Pa Sucat Amb Oli Ràdio”
Un regal musical per a tots els gustos.
Es tracta d’un divertimento personal, un programet que es feia des d’un terrat de l’Eixample de Barcelona, de forma conjunta amb ocellets, gatets i papallones. Ara és una llista de reproducció permanent.
Cliqueu sobre qualsevol cançó i, a partir de llavors, de manera aleatòria, anireu,, escoltant temes en català, castellà, francès, anglès, italià, portuguès i alguna llengua africana.
Totes tenen un denominador comú: que sigueu feliços, salteu i balleu!
Avui, 19 de juny de 2025
hi ha 2.922 cançons!
Passeu-la als amics i escolteu-la a la dutxa, a la cuina, des del llit, des del balcó o dins del cotxe!
Nits de jazz
La plaça Reial de Barcelona ha estat –i continua sent– el bressol de moltes coses curioses. I algunes, directament, surrealistes.
Allà hi van viure artistes tan bohemis que, entre copa i copa, van inventar els bars de tapes… tot i que probablement només buscaven olives gratis amb la cervesa.
El mític club Jamboree (que algú, una nit llarga, va batejar com “Jambury”) es va fer famós pels concerts de jazz: petits en espai, però amb grans artistes i encara més grans ressac… emocions.
Però el veritable temple del misteri era un altre: el Pipa Club de Barcelona. Un lloc on ens reuníem els amants de la pipa. Parlàvem de tabacs, de models de pipa, i celebràvem concursos anuals amb tanta emoció com si fóssim al mundial… del fum.
També es parlava molt de menjar. Sobretot de restaurants on jo no posava ni un peu: els preus feien tremolar més que una nota aguda d’un saxofonista amb vertigen.
Amb el temps, la pipa em va cansar (i el nas també), i vaig passar a ser “la bestiola rara de la casa”. No fumava, no menjava car, i em mirava tothom amb cara de detectiu…
La meva creativitat va explotar i vaig muntar jocs de rol de policies i lladres. Era això o acabar fent passarel·les amb la pipa a la boca.
Però, si he de ser sincer, el que més m’agradava era obrir de bat a bat els finestrals que donaven a la plaça Reial i mirar qui passava. Hi havia dies que veia més històries que a Netflix.
Amb el temps, em vaig començar a sentir com un peix fora de l’aigua… i el Pipa no tenia aquari. Després de dotze anys, vaig marxar com havia vingut: amb una pipa a la butxaca i un somni per complir.
Per cert, el meu somni era topar-me algun dia amb Sherlock Holmes en un racó fosc del club. Però res. Ni rastre d’ell. El més semblant que vaig trobar va ser un senyor anglès que es deia Sheldon… però fumava cigarrets electrònics.
LA CUINA I JO
Com molts nois, vaig passar directament de la cuina de la mare… a la cuina anglesa. Això és: menjar qualsevol cosa, a qualsevol hora, sempre acompanyat de porqueries diverses. No em vaig morir de gana, però gairebé!
A Londres es pot menjar molt bé… si tens un bon feix de bitllets. Jo, en canvi, vaig sobreviure com vaig poder, fins que va aparèixer ell: John, el repartidor de llet.
Però John no era un repartidor qualsevol. El seu cotxe elèctric, silenciós com un gat, estava ple de tresors: llet, patates, taronges… i fins i tot llibres de cuina!
Em va vendre un llibre preciós (que vaig acabar perdent, és clar), però que em va obrir la porta a la cuina sense riscos. Tant, que vaig atrevir-me a convidar amics i familiars a tastar la meva especialitat: sopa de ceba francesa.
Potser en una altra vida recuperaré aquell llibre… o tornaré a riure com abans amb en John, aquell personatge que feia riure només de veure’l.
El meu llegat
Sé que molta gent pensa que faig volar coloms amb la meva associació i el seu objectiu romàntic.
Tenint en compte que el concepte de responsabilitat social corporativa no és gaire popular ni a Espanya ni a Catalunya, he decidit contactar directament amb cambres de comerç i federacions d’empresaris de vint-i-dos països.
Tot solet.
La veritat? Em fascina estar “sol davant el perill”.
sylvester Jones
