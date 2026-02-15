T’atreveixes a vendre neveres als esquimals?

Encara que tots els nostres articles estan pensats perquè passeu una bona estona, de tant en tant també parlem seriosament.
Per exemple, quan parlem de teatre musical, de la nostra associació o de la síndrome de Down.
No cal ser un expert en la gestió d’associacions o empreses per entendre que, tant en un cas com en l’altre, els recursos econòmics són imprescindibles perquè qualsevol projecte pugui començar a caminar i consolidar-se.
Fa molts anys, quan jo, Sylvester Jones, encara no existia, l’Adolf —sense cap esforç especial per part seva— va aconseguir un acord amb una multinacional farmacèutica. Aquell acord el va portar a viatjar per tot Espanya impartint cursos a professionals de la medicina.
En aquell moment va guanyar molts diners, suficients per acabar de pagar el pis que acabava de comprar.
Però el temps passa, els anys avancen i els interessos també canvien.
Ara, l’Adolf busca una persona similar a aquella que va conèixer aleshores i que el va introduir a la multinacional farmacèutica. No era un comercial professional, però sí algú amb un contacte clau, molt valuós.
Avui busquem una persona amb alguns bons contactes que ens pugui portar a una situació semblant.
El nostre objectiu és vendre cursos de comunicació internacional per a metges MIR i, amb els beneficis que se’n generin, poder dur a terme els objectius marcats per la nostra associació.
Per això, estem buscant una persona amb habilitats clares per generar contactes i oportunitats; algú que, com es diu popularment, “sigui capaç de vendre neveres als esquimals”.
Aquesta persona estarà molt ben remunerada i motivada.
I convé deixar-ho clar: aquest article va de debò. No és cap fantasia surrealista.
Creiem fermament en la idea i també creiem que les persones amb aquestes habilitats existeixen.
Si creus que ets la persona que busquem, posa’t en contacte amb nosaltres.
Esperem les vostres notícies.
Sylvester Jones
WhatsApp: +34 ⁷35110414
