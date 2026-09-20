Soldats que tornen del Vietnam

Les meves històries gairebé sempre intenten fer-vos somriure.
Però aquesta vegada no. L’Adolf, entre cervesa i cervesa i un plat de rotllets de primavera que ens hem cruspit en un bar xinès de Barcelona, m’ha explicat una realitat que encara pesa en la memòria de molta gent i que costa d’escoltar sense sentir una punxada interior.
L’obsessió per perseguir qualsevol forma de comunisme va conduir els Estats Units a una guerra llunyana, complexa i, finalment, devastadora. El desastre no va acabar amb la retirada militar. Va continuar, silenciós, dins de milers d’homes que van tornar a casa sense saber realment com tornar-hi.
L’Adolf m’explica que el sentiment de culpa era freqüent. Molts soldats havien estat testimonis —o protagonistes involuntaris— d’accions impossibles d’encaixar emocionalment. No sabien com parlar-ne, ni amb les seves famílies ni amb ells mateixos. La societat que els havia enviat a combatre tampoc no estava preparada per escoltar-los.
M’ha parlat de Tony, un dels seus pacients.
Aquell americà de quaranta-dos anys, que ja rebia una pensió per discapacitat mental, era només un cas entre milers. Havia tornat físicament viu, però interiorment devastat. Patia insomni, records recurrents, silencis llargs i una sensació constant de desplaçament, com si hagués quedat atrapat entre dos mons. Molts altres veterans van acabar en institucions psiquiàtriques, al carrer o amb vides profundament trencades. El sistema sanitari i les estructures socials nord-americanes no estaven preparades per acollir aquella allau de dolor invisible.
«Tornem a casa… i què?» —semblava ser la pregunta sense resposta.
Res no tenia sentit. El soroll d’un cotxe podia recordar una explosió. L’olor d’un bosc podia transportar-los a una emboscada. La guerra continuava dins seu, malgrat que el món ja parlava d’altres coses.
Impacte cultural i social
Amb els anys, el cinema i la cultura van intentar donar forma a aquell trauma. Pel·lícules com The Deer Hunter, Platoon o Born on the Fourth of July van posar rostre i veu a una generació ferida. Els moviments hippies i pacifistes, que inicialment havien protestat contra la guerra, van esdevenir també un espai on molts veterans van trobar, si més no, una certa comprensió. Es començava a parlar, encara tímidament, del que avui anomenem estrès posttraumàtic.
Aquella guerra va transformar no només la política internacional, sinó també la manera d’entendre les conseqüències humanes dels conflictes. Es va fer evident que les ferides psicològiques poden ser tan profundes com les físiques, i molt més difícils de veure.
Reflexió final
El Vietnam no només va marcar una generació; va obligar el món a mirar de cara l’impacte brutal de la guerra en la salut mental. El testimoni personal de l’Adolf, com a treballador d’un hospital psiquiàtric, dóna encara més força a aquesta realitat: darrere de cada uniforme hi havia una persona que, en tornar, necessitava alguna cosa més que medalles o silenci.
Potser recordar-ho avui, amb serenor i respecte, és també una manera d’intentar que històries així no es repeteixin amb la mateixa indiferència.
Sylvester Jones
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