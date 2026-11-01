ASESSINAT, SUICIDI O CRIM PASIONAL?

EPISODI 1
INTRODUCCIÓ
Sylvester i Tom són molt populars i apreciats a Londres.
Busquen la veritat dels fets als cossos que examinen.
La resta és qüestió de la policia i del jutge.
NOUS PERSONATGES
Joyce: infermera jamaicana que ha esdevingut un element imprescindible al mortuori. A més, els seus coneixements d’arts marcials la poden ajudar en algun moment.
El jutge Willis: home meticulós i una mica impacient. Confia totalment en les opinions de Sylvester i Tom.
L’inspector Brown: molt exigent i una mica desconfiat.
Morris, el xofer d’ambulàncies: personatge entranyable, sempre de bon humor i que es pren la vida amb una calma relativa.
John, el repartidor de llet: xicot jove, amb pinta de rocker i gran sentit de l’humor.
Kenny McDoobrie: vell periodista del diari The Guardian, molt sagaç, intuïtiu i sempre a la recerca de la veritat.
ASSASSINAT, SUÏCIDI O CRIM PASSIONAL?
Aquest cop, Londres està cobert per la neu.
Lògicament, fa fred.
Un dels molts veïns que exploren la nit des de la finestra amb uns binoculars infrarojos acaba de veure una cosa que l’ha deixat gelat.
Hi ha un home penjant de les agulles del Big Ben, i sembla que és mort.
Truca als bombers i a la policia, perquè caldrà abaixar el cadàver.
També arriben les càmeres de la BBC, així com els micròfons de Capital Radio, l’emissora londinenca per excel·lència.
Aviat algú s’adona de qui és l’individu que penja de les agulles del rellotge.
Es tracta de David Gibson, un DJ capaç d’omplir estadis sencers amb les seves festes multitudinàries.
El grup de bombers de guàrdia instal·la una escala mecànica per intentar despenjar el que segurament és un cos sense vida, que es balanceja de banda a banda.
Un helicòpter sobrevola l’escena per poder il·luminar la feina dels bombers, que no serà fàcil.
Són les cinc del matí i, després de dues hores de treball, el cos de David Gibson ja és a terra, cobert per un llençol.
Sona el telèfon a casa de Tom.
És el jutge Willis que, després de disculpar-se per trucar a aquestes hores, li explica el que ha passat.
Tom desperta Sylvester, que dormia profundament.
Envien un cotxe patrulla per recollir-los.
Arriben al lloc dels fets i els mitjans volen entrevistar-los, perquè són un equip de patòlegs que s’ha sabut guanyar la confiança de la gent.
Però, com a bons professionals que són, rebutgen qualsevol declaració.
Un primer examen visual certifica la mort de David Gibson.
El primer que observen Tom i Sylvester és que no hi ha senyals de violència, però el cadàver fa olor de gas.
Morris, el xofer de l’ambulància, amb cara de son, acaba d’arribar.
Obre les portes del darrere, col·loquen el cadàver dins la bossa de plàstic i se’n van tots cap a l’hospital.
Joyce, la infermera jamaicana, ha preparat un esmorzar contundent per a tots: croissants, sobrassada i una gran tassa de cafè amb llet jamaicà.
Conviden també John, el repartidor de llet, que s’ha aixecat a les tres de la matinada per fer la seva ronda habitual.
Tot això passa a l’oficina del mortuori, ja que el primer que han fet és posar el cadàver a la corresponent nevera.
L’amistat i el bon rotllo són marca de la casa de Tom i Sylvester.
Un cop acabat el copiós esmorzar, Sylvester reparteix samarretes del Barça.
És hora de treballar.
Baixen el volum de la ràdio i entren a la sala de dissecció. Morris i John també s’acomiaden.
Cadascú ha de tornar a la seva feina habitual.
I comença la dissecció.
Morris puja a l’ambulància i és a punt de sortir quan veu un individu amb ulleres fosques i cara de pocs amics dirigint-se cap al mortuori.
Truca per ràdio a l’oficina i parla amb Joyce, explicant-li el que acaba de veure.
Efectivament, al cap de pocs moments, l’home colpeja amb força la porta del mortuori.
Joyce obre amb certa precaució.
L’home, d’aspecte vampiresc, porta un ganivet de grans dimensions a la mà dreta.
S’abalança sobre Joyce, que li clava una bona puntada de peu en una part del cos el nom de la qual no volem recordar.
L’home cau a terra mentre el ganivet li travessa el tòrax de part a part.
Alertats pel soroll, Sylvester i Tom obren la porta de la sala de dissecció i veuen aquell home estès en un bassal de sang.
Entre grans professionals no calen gaires paraules.
Entenen el que ha passat i feliciten Joyce.
Prenen un altre cafè, ja que suposem que l’home que hi ha a terra no té cap pressa.
Truquen al jutge i li comuniquen que tenen un segon cadàver, que no saben qui és i que, en aquest cas, la dissecció serà ràpida, ja que les causes de la mort són òbvies.
Sylvester Jones
WhatsApp: +34635110414
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