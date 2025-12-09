Un regal musical per a tots els gustos… i per a totes les edats!
“Pa Sucat Amb Oli Ràdio” va néixer com un petit divertimento personal, gairebé una gamberrada amable: un programet fet des d’un terrat de l’Eixample de Barcelona, amb el so de fons dels ocellets, els miols curiosos dels gatets del veïnat i, de tant en tant, alguna papallona que semblava voler ballar amb la música. Aquell experiment espontani, ple de bon humor i d’estimació per la música, s’ha convertit avui en una llista de reproducció oberta a tothom.
Cliqueu sobre qualsevol cançó i, a partir d’aquell moment, deixeu que la màgia faci la seva feina: de manera aleatòria, anireu descobrint temes en català, castellà, francès, anglès, italià, portuguès i, fins i tot, en alguna llengua africana. L’únic fil conductor és molt senzill i alhora universal: que sigueu feliços, que us deixeu endur pel ritme i que no us faci vergonya saltar i ballar!
Avui, 20 de juny de 2025, la llista ja compta amb 3.000 cançons! I continua creixent amb nous descobriments musicals, des de clàssics que mai passen de moda fins a perles amagades que us sorprendran.
Compartiu-la amb els amics, feu-la sonar mentre us dutxeu, mentre prepareu el sopar, llegiu al llit, contempleu el carrer des del balcó o conduïu. La música no coneix fronteres ni horaris: és companyia, és alegria i és un petit antídot contra els dies grisos.
A “Pa Sucat Amb Oli Ràdio” creiem que cada cançó és una invitació a viure amb una mica més de lleugeresa i bon humor.
Escolteu-la i gaudiu-la!
Sylvester Jones
