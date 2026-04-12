Nou conte. Episodi 4

Comencen les vacances a Jamaica
Ni Sylvester ni Adolf havien estat mai a Jamaica.
Van arribar puntuals a la porta d’embarcament, vestits amb camises de flors i plens d’energia i bon humor, ja que sabien que les seves vacances prometien ser inoblidables.
Però el que no esperaven era la sorprenent benvinguda que van rebre a l’avió. Quan van entrar, el capità els va rebre efusivament, i les hostesses els van saludar amb una calidesa i un somriure que els va fer sentir com a casa. Naturalment, el so suau de les melodies de Bob Marley omplia l’ambient, transportant-los a l’ànima de l’illa des del primer moment.
Després d’enlairar-se, la sorpresa va continuar. El primer servei va ser un deliciós cafè jamaicà, acompanyat de les famoses galetes Charlie Roach, que estaven delicioses.
Així va ser com van descobrir que el cosí de Tom Roach seria el responsable d’oferir-los una experiència gastronòmica única durant tot el vol, una mostra de l’hospitalitat jamaicana que no sabien que els esperava.
Mentre l’avió travessava els núvols, Sylvester i Adolf es preguntaven com passarien aquelles onze hores de vol.
En principi, no hi havia cap problema. Tenien llibres per llegir i, com sempre, no paraven de xerrar.
Però Jamaican Airways tenia altres plans.
A diferència de les altres aerolínies, que oferien les típiques i avorrides pel·lícules per entretenir els passatgers, aquesta companyia volia oferir una experiència única i memorable. Ni tan sols es plantejaven emborratxar els passatgers per mantenir-los ocupats, ja que el seu objectiu era que l’oci fos totalment original.
Al cap d’una hora de vol, va aparèixer un il·lusionista que va començar a realitzar trucs amb cartes que van deixar a tots bocabadats. Va ser una experiència tan entretinguda que els passatgers gairebé van oblidar el temps. Després, un altre cafè va ser servit, de nou acompanyat de les galetes de Charlie Roach , que s’havien convertit en una petita tradició a bord.
Però la diversió no va acabar aquí. El capità va agafar el micròfon i va començar a narrar acudits tan còmics que els passatgers no podien parar de riure. Entre les seves bromes i les rialles generals, l’atmosfera es va tornar encara més distesa i animada.
Al final, després d’un bon parell d’hores de diversió, tots estaven tan relaxats que molts van caure en una bona migdiada.
Ja era hora de sopar. Havien passat unes quantes hores volant, i el rellotge marcava les set del vespre. Quan van despertar-se, l’olor d’un plat tradicional jamaicà els va envair: arròs amb pèsols, un plat senzill però exquisit, preparat amb cura per Charlie Roach. Aquest era només el començament d’un viatge ple de sorpreses i moments inoblidables
Sylvester Jones
WhatsApp: +34635110414
