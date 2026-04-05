5 d'abril de 2026
Contes
Nou conte. Episodi 3

Charlie i el seu arròs amb pèsols

Aquí tenim Charlie, cosí de Tom i gran cuiner.

 

 Ha fet arribar aquesta recepta d’arròs amb pèsols a l’hospital on treballen Sylvester i

 Tom.

 

 Una recepta de molt fàcil execució perquè la porteu a la pràctica i us delecteu amb aquest plat típicament jamaicà.

 

Recepta de “Rice and Peas” 

 

Ingredients:

– 2 tasses d’arròs blanc

– 1 tassa de pèsols verds (pots utilitzar pèsols secs o en conserva, però els pèsols secs són més tradicionals)

– 1 tassa de llet de coco (preferiblement de bona qualitat, en conserva)

– 3/4 tassa d’aigua (aproximadament, per equilibrar la textura)

– 2 cullerades de mantega

– 1 culleradeta de sal (o al gust)

– 2 fulles de llorer

– 1 culleradeta de pebre negre

– 2 cebes tendres (opcional, per un toc extra de sabor)

– 1-2 grans d’all picats

– 1 bitxo o bitxos (opcional, si t’agrada que sigui una mica picant)

– 1 culleradeta de gingebre fresc ratllat (opcional, però afegeix un toc autèntic)

 

Instruccions:

 

  1. Preparació dels pèsols:

Si utilitzes pèsols secs, cal que els remullis en aigua durant unes hores (idealment tota la nit). Si estàs utilitzant pèsols en conserva, pots saltar aquest pas. Si vols fer-ho autènticament, pots utilitzar “pèsols rojos” específics per a aquest plat, però els pèsols verds també són perfectes.

 

  1. Cuinar els pèsols: En una olla gran, afegeix els pèsols (secos o en conserva) juntament amb les fulles de llorer i una mica de sal. Cuina a foc mitjà fins que els pèsols estiguin tendres. Si estàs utilitzant pèsols secs, podrien trigar entre 30-40 minuts a coure’s, depenent de la varietat.

 

  1. Afegir la llet de coco i les espècies: Un cop els pèsols estan cuites, afegeix la llet de coco, el pebre negre, el gingebre (si el vols), l’all picat, i els bitxos (si t’agrada el toc picant). Porta la barreja a ebullició i després redueix el foc per deixar-ho cuinar a foc lent durant uns 5 minuts. Això ajudarà que tots els sabors es mesclin.

 

  1. Afegir l’arròs: Afegeix l’arròs rentat a l’olla. A continuació, afegeix l’aigua. Deixa-ho cuinar a foc mitjà, amb una tapa, fins que l’aigua es redueixi i l’arròs estigui tendre, uns 15-20 minuts aproximadament. Si cal, pots afegir més aigua en petites quantitats mentre es cuina per garantir que l’arròs no es quedi sec.

 

  1. Acabar la cocció: Un cop l’arròs estigui cuit, apaga el foc i deixa reposar amb la tapa posada durant uns minuts perquè els sabors acabin d’integrar-se bé.
  2. Servir: Un cop reposat, serveix el Rice and Peas com a acompanyament d’altres plats jamaicans com pollastre rostits, peix fregit o fins i tot amb un bon plat de carn.

 

Consells:

– Si vols que sigui encara més saborós, pots afegir una mica de ceba tendra tallada i deixar-la coure juntament amb els pèsols.

– Per a un toc extra, pots servir-ho amb una mica de coriandre fresc tallat per sobre.

 

Aquest plat és deliciós, ric i molt típic de Jamaica, perfecte per acompanyar qualsevol àpat festiu o un àpat en família. 

 

Sylvester Jones

