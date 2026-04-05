Nou conte. Episodi 3

Charlie i el seu arròs amb pèsols
Aquí tenim Charlie, cosí de Tom i gran cuiner.
Ha fet arribar aquesta recepta d’arròs amb pèsols a l’hospital on treballen Sylvester i
Tom.
Una recepta de molt fàcil execució perquè la porteu a la pràctica i us delecteu amb aquest plat típicament jamaicà.
Recepta de “Rice and Peas”
Ingredients:
– 2 tasses d’arròs blanc
– 1 tassa de pèsols verds (pots utilitzar pèsols secs o en conserva, però els pèsols secs són més tradicionals)
– 1 tassa de llet de coco (preferiblement de bona qualitat, en conserva)
– 3/4 tassa d’aigua (aproximadament, per equilibrar la textura)
– 2 cullerades de mantega
– 1 culleradeta de sal (o al gust)
– 2 fulles de llorer
– 1 culleradeta de pebre negre
– 2 cebes tendres (opcional, per un toc extra de sabor)
– 1-2 grans d’all picats
– 1 bitxo o bitxos (opcional, si t’agrada que sigui una mica picant)
– 1 culleradeta de gingebre fresc ratllat (opcional, però afegeix un toc autèntic)
Instruccions:
Si utilitzes pèsols secs, cal que els remullis en aigua durant unes hores (idealment tota la nit). Si estàs utilitzant pèsols en conserva, pots saltar aquest pas. Si vols fer-ho autènticament, pots utilitzar “pèsols rojos” específics per a aquest plat, però els pèsols verds també són perfectes.
Consells:
– Si vols que sigui encara més saborós, pots afegir una mica de ceba tendra tallada i deixar-la coure juntament amb els pèsols.
– Per a un toc extra, pots servir-ho amb una mica de coriandre fresc tallat per sobre.
Aquest plat és deliciós, ric i molt típic de Jamaica, perfecte per acompanyar qualsevol àpat festiu o un àpat en família.
Sylvester Jones
