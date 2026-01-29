Nou conte. Episodi 1

Comencem a viatjar d’un conte a un altre
A poc a poc, sylvester li havia anat explicant a Tom la facilitat o el do que tenia de viatjar en el temps i de sempre vint-i-set anys.
El nostre patòleg no sortia de la seva sorpresa.
I encara més. Després li va explicar que escrivia contes absurds a estones perdudes i que els personatges també eren capaços de viatjar d’un conte a l’altre.
I aquí comença la nostra història:
Un dia, després de molt parlar sobre la vida tranquil·la de l’illa caribenya, Sylvester va rebre una visita inesperada a l’hospital. L’inspector Jorge Buendía, que havia aconseguit finalment curar la seva úlcera d’estomac (gràcies a una fórmula secreta de les millors herbes jamaicanes que Tom li havia recomanat), havia tancat un acord amb els vampirs que el posava en una situació força còmoda. Els vampirs, que sempre havien estat un malson per a les autoritats fiscals, havien decidit deixar en pau l’agència tributària local a canvi d’una condició ben particular: donar-li un preciós bergantí per tal que Buendía es pogués retirar a Jamaica i viure la vida tranquil·la que sempre havia somiat.
A canvi de la tranquil·litat, Buendía deixaria de perseguir els vampirs a la seva agència tributària i traspassaria tota la tasca a un col·lega. Però el nostre inspector sabia perfectament que, en el fons, sempre quedaria algú vigilant les ombres, perquè les criatures nocturnes mai oblidaven.
Mentrestant, Sylvester estava fascinat per l’oferta que l’inspector li feia. El bergantí, que podria convertir-se en el seu vehicle per explorar noves terres, no li era indiferent. Però el que realment li agradava era el pacte implícit amb el món, un pacte on les ombres de la vida quotidiana eren substituïdes per la llum d’una platja tranquil·la, la brisa suau de Jamaica i les notes d’un reggae animat de fons.
Però abans de marxar de vacances, Tom Roach volia que el nostre amic es delectés en la cuina jamaicana. Aquell vespre, en una petita taula de fusta davant de la finestra oberta, va servir-li un plat d’arròs i pèsols amb ‘jerk chicken’, un plat picant típic de l’illa, acompanyat d’una tassa de ‘rum punch’, una beguda densa i suau, però tan intensa com les seves arrels. La salsa picant, feta amb una barreja secreta de pebrots escarlata i espècies de la terra jamaicana, li va agradar molt.
“Aquí,” va dir Tom, “la vida és com el nostre rum: potser un cop és amarg, però al final, tot arriba a un punt en què el sol es pon i tot es torna dolç, com l’amor.”
Sylvester Jones
sylvesterjones.bcn@gmail.com
WhatsApp: +34635110414
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!