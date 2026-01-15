L'enfant terrrible

15 de gener de 2026
Ràdio
Mindundi 5

Avui, el nostre agent posa rumb a Miami amb una missió tan surrealista com enginyosa: presentar una proposta innovadora als residents cubans.

La idea? Fabricar unes xancletes 100% catalanes i vendre-les a Sitges. El secret de l’èxit? El disseny irresistible i, sobretot, la seva peculiar compatibilitat amb mitjons. Sí, sí… mitjons!

Per alguna raó incomprensible, els cubans de Miami estan convençuts que sóc un famós cantant de salsa de Barcelona.

Res més lluny de la realitat: només sóc un modest —i lleugerament despistat— guionista de ràdio que tot just comença.

 

Sylvester Jones

sylvesterjones.bcn@gmail.com

WhatsApp: +34635110414

Escolta el guió

Escolta la múisica

 

