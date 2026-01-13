Mindundi 4

El nostre agent, com si sortís directament d’una pel·lícula de James Bond, fa servir tecnologia d’última generació dissenyada exclusivament per a ell.
Avui, ni més ni menys, posarà en marxa una versió portàtil de la màquina del temps, que el durà a conversar amb tres mites del cinema: Woody Allen, l’inspector Clouseau i el mateix 007.
L’aventura culmina en un escenari de pel·lícula: l’antic i enigmàtic hotel Ritz.
Sylvester Jones
