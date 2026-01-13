L'enfant terrrible

És una publicació de cultura vibrant i divertida.

13 de gener de 2026
Ràdio
0 comentaris

Mindundi 4

El nostre agent, com si sortís directament d’una pel·lícula de James Bond, fa servir tecnologia d’última generació dissenyada exclusivament per a ell.

Avui, ni més ni menys, posarà en marxa una versió portàtil de la màquina del temps, que el durà a conversar amb tres mites del cinema: Woody Allen, l’inspector Clouseau i el mateix 007.

L’aventura culmina en un escenari de pel·lícula: l’antic i enigmàtic hotel Ritz.

 

Sylvester Jones

sylvesterjones.bcn@gmail.com

WhatsApp: +34635110414

Escolta el guió

Escolta la música

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!