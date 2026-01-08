L'enfant terrrible

És una publicació de cultura vibrant i divertida.

8 de gener de 2026
Ràdio
Mindundi 3

La missió del nostre agent de pa sucat amb oli és clara: investigar el fascinant món dels creuers, on diuen que la gent s’ho passa d’allò més bé.

Però aquest no és un creuer qualsevol… És un d’aquells dedicats exclusivament a l’amor, com en aquella mítica sèrie de televisió que tots recordem.

Prepareu-vos per viure les aventures més esbojarrades i romàntiques a bord del vaixell de l’amor. Segur que no us les voldreu perdre!

 

Sylvester Jones

sylvesterjones.bcn@gmail.com

WhatsApp: +34635110414

Escolta el guió

Música

 

