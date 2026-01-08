Mindundi 3

La missió del nostre agent de pa sucat amb oli és clara: investigar el fascinant món dels creuers, on diuen que la gent s’ho passa d’allò més bé.
Però aquest no és un creuer qualsevol… És un d’aquells dedicats exclusivament a l’amor, com en aquella mítica sèrie de televisió que tots recordem.
Prepareu-vos per viure les aventures més esbojarrades i romàntiques a bord del vaixell de l’amor. Segur que no us les voldreu perdre!
