Mindundi 2

Aquí teniu un altre informe delvostre agent secret de confiança.
El president de la Generalitat em va enviar a Sicília per resoldre un misteri que el tenia intrigat des de feia temps.
Havia observat que molts diputats assistien a les sessions del Parlament amb ulleres de sol posades… dins l’hemicicle! I no semblava pas per cap problema de visió.
A més, l’activitat parlamentària anava de capa caiguda: poc treball i menys iniciativa. El govern estava encallat.
Totes les pistes apuntaven cap a Sicília, i cap allà vaig anar jo, amb la missió de descobrir què s’hi coïa exactamt.
Sylvester Jones
Escolta el guió
Escolta la múisica
