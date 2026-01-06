L'enfant terrrible

És una publicació de cultura vibrant i divertida.

6 de gener de 2026
Això i allò
0 comentaris

Mindundi 2

Aquí teniu un altre informe delvostre agent secret de confiança.

El president de la Generalitat em va enviar a Sicília per resoldre un misteri que el tenia intrigat des de feia temps.

Havia observat que molts diputats assistien a les sessions del Parlament amb ulleres de sol posades… dins l’hemicicle! I no semblava pas per cap problema de visió.

A més, l’activitat parlamentària anava de capa caiguda: poc treball i menys iniciativa. El govern estava encallat.

Totes les pistes apuntaven cap a Sicília, i cap allà vaig anar jo, amb la missió de descobrir què s’hi coïa exactamt.

 

Sylvester Jones

sylvesterjones.bcn@gmail.com

WhatsApp: +34635110414

Escolta el guió

Escolta la múisica

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!