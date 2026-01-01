Mindundi 1

Aquest és un dels guions,escollits a l’atzar,escrits i llegits per mi, on faig de suposat agent secret al servei del govern de la Generalitat.
Investigo ximpleries amb la noble intenció de millorar el país —sense arruïnar-lo— i sempre amb una pinzellada d’humor.
Comparteixo els invents que fabrica el meu ajudant per fer-me la vida més fàcil, com si fos el James Bond català.
Ara bé, a diferència d’ell, no tinc cap secretària enamorada de mi. Més aviat al contrari: la que s’encarrega de pagar-me les despeses i de tenir-ho tot a punt m’odia cordialment.
En aquesta aventura em desplaço a un poblet encantador de la Costa Brava que es diu Tossa de Mar.
Allà coneixeré una bruixa ben simpàtica que inventa coses sorprenents.
Ja ho veureu… la cosa promet!
