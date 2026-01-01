L'enfant terrrible

És una publicació de cultura vibrant i divertida.

1 de gener de 2026
Ràdio
0 comentaris

Mindundi 1

Aquest és un dels guions,escollits a l’atzar,escrits i llegits per mi, on faig de suposat agent secret al servei del govern de la Generalitat.  

Investigo ximpleries amb la noble intenció de millorar el país —sense arruïnar-lo— i sempre amb una pinzellada d’humor.  

Comparteixo els invents que fabrica el meu ajudant per fer-me la vida més fàcil, com si fos el James Bond català.  

Ara bé, a diferència d’ell, no tinc cap secretària enamorada de mi. Més aviat al contrari: la que s’encarrega de pagar-me les despeses i de tenir-ho tot a punt m’odia cordialment.  

En aquesta aventura em desplaço a un poblet encantador de la Costa Brava que es diu Tossa de Mar.  

Allà coneixeré una bruixa ben simpàtica que inventa coses sorprenents.  

 

Ja ho veureu… la cosa promet!

Sylvester Jones

sylvesterjones.bcn@gmail.com

WhatsApp: +34635110414

Escolta el guió

Escolta la múisica

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!