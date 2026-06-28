En aquesta nit tan estrellada, els gats Oli i Petri debaten qui seria el crític gastronòmic més afamat de París.
El cuiner Pierre ha promès als gats que si fan una crítica positiva, els donarà una lliçó de cuina a canvi.
Enmig d’aquest festí culinari, els gats comencen a llançar propostes per al proper plat del dia: Ratatouille de Cargol, tal vegada?
Quan el ratpenat apareix, Oli i Petri intenten convèncer-lo que la cuina francesa és molt més exquisida que la seva dieta nocturna habitual.
Els gats fan un top 5 dels millors menjadors entre els clients i el premi “Gatronòmic” se l’emporta una senyora que menja més lent que la mateixa tortuga.
La lluna, com a crítica culinària, li dóna a la ciutat de París una puntuació perfecta de 5 estrelles i mitja lluna.
Els gats intenten colar-se a la cuina per aconseguir la recepta del Coq au Vin, però el cuiner Pierre els ha posat un quitrà i encara riuen d’aquell intent fallit.
Mentre observen els clients que brinden amb xampany, els gats fan una aposta secreta sobre qui serà l’últim en peu aquella nit.
El ratpenat s’ofereix a fer el sopar de postres dels gats, i tots riuen imaginant-se com es veuran amb petits barrets i corbates.
La lloança a la cuina francesa és tal que fins i tot els ratolins estan intentant fer reserves per a la nit següent, tot i que amb una mica de nerviosisme.
Sylvester Jones
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