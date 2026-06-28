L'enfant terrrible

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28 de juny de 2026
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MAXIM’S

En aquesta nit tan estrellada, els gats Oli i Petri debaten qui seria el crític gastronòmic més afamat de París.

El cuiner Pierre ha promès als gats que si fan una crítica positiva, els donarà una lliçó de cuina a canvi.

 

Enmig d’aquest festí culinari, els gats comencen a llançar propostes per al proper plat del dia: Ratatouille de Cargol, tal vegada?

 

Quan el ratpenat apareix, Oli i Petri intenten convèncer-lo que la cuina francesa és molt més exquisida que la seva dieta nocturna habitual.

 

Els gats fan un top 5 dels millors menjadors entre els clients i el premi “Gatronòmic” se l’emporta una senyora que menja més lent que la mateixa tortuga.

 

La lluna, com a crítica culinària, li dóna a la ciutat de París una puntuació perfecta de 5 estrelles i mitja lluna.

 

Els gats intenten colar-se a la cuina per aconseguir la recepta del Coq au Vin, però el cuiner Pierre els ha posat un quitrà i encara riuen d’aquell intent fallit.

 

Mentre observen els clients que brinden amb xampany, els gats fan una aposta secreta sobre qui serà l’últim en peu aquella nit.

 

El ratpenat s’ofereix a fer el sopar de postres dels gats, i tots riuen imaginant-se com es veuran amb petits barrets i corbates.

 

La lloança a la cuina francesa és tal que fins i tot els ratolins estan intentant fer reserves per a la nit següent, tot i que amb una mica de nerviosisme.

 

Sylvester Jones

sylvesterjones.bcn@gmail.com

 

WhatsApp: +34635110414

 

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