LLUM VERMELLA

He trobat una cançó de Joan Manuel Serrat que es diu Conillet de vellut i, sorprenentment, descriu amb gran precisió la meva primera gran història d’amor… amb tan sols 12 anys!
No, no era cap model d’ulls blaus ni musa de cabells al vent. Jo em vaig enamorar… de la fotografia.
Tot va començar una nit d’estiu a Tossa de Mar, on els meus pares em van portar a una petita festa organitzada per l’Ajuntament. Hi havia sardanes, coca, cava… i de sobte… el vaig veure. No era cap galant, sinó un fotògraf professional amb una càmera impressionant i un flaix que feia pampallugues com si fos una estrella del rock. Em va deixar hipnotitzat.
Li vaig fer més preguntes que un alumne abans d’un examen final. Ell, pacient (i una mica espantat), va intentar respondre’m mentre jo somiava desperta entre diafragmes i rodets.
Al cap de poc, els meus pares, que em van veure més entusiasmat que amb els reis mags, em van regalar el meu primer curs de fotografia. I aquí va començar tot.
Els diumenges sortia amb els meus amics a capturar el món: el barri Gòtic, mercats, coloms despistats i senyores que somreien sense demanar res a canvi. Era una època on tothom es deixava fotografiar amb gust i sense pors de privacitat o de viralitzar-se en una xarxa social.
I després venia la màgia vermella. El laboratori casolà, aquella bombeta tènue, les cubetes amb líquids misteriosos i el ritual gairebé alquímic de veure com les imatges emergien lentament del no-res. Amb les pel·lícules tocava anar amb cura, ficar-les dins del tanc, fer passar els líquids amb compte… i creuar els dits.
M’agradava tant que fins i tot em feia els meus propis químics seguint receptes de llibres com si fos un petit científic boig amb bata blanca i ulleres tortes.
Aquella època, plena d’olors àcides, dits tacats i negatius penjats com garlandes, va ser sens dubte una de les més felices de la meva vida.
I sí, el protagonista de la cançó tenia raó: a fotografia també pot fer tremolar el cor.
Sylvester Jones
