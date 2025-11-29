“L’enfant terrible” és el nom del bloc.

Em dic Adolf, i el meu alter ego és en Sylvestr Jones: un personatge excèntric però encantador, eternament jove (sempre té 27 anys), doctor en biologia, amant de la música i del silenci. La seva feina? Molt poc estressant: treballa al mortuori d’un hospital de Londres. No té caps molestos ni reunions absurdes. Només calma, temps per pensar… i escriure.
Aneu amb compte. Quan vol, en Sylvester barreja la realitat i la ficció!
Aquest bloc serà un cóctel amb molts ingredients ,a vegades una mica explosius on hi trobaràs records radiofònic de Ràdio Barcelona, contes surrealistes amb gust d’absenta, i anècdotes inèdites de Capital Radio, l’emissora comercial londinenca que, a principios dels anys setanta, va oferir una alternativa refrescant a la BBC.
En alguns moments pensaràs que tan Sylvester com jo som uns romàntics i uns nostàlgics.
Romàntics en el sentit revolucionari? Sí
Nostàlgics en el sentit negatiu dels que es refugien en el passat i pensen que tot era millor llavors? Clarament no. La nostra nostàlgia ens porta a recordar esdeveniments que ens van fer molt feliços, sense més ni més
Sylvestr Jones viu permanentment al 1978, i no en vol sortir. Aquell any, la música era gloriosa, els programes de ràdio tenien ànima i tot semblava possible. L’únic inconvenient per als qui som d’esquerres era —i continua sent— la presència omnipresent de la lDama de Ferro, amb la seva mirada freda i somriure d’acer inoxidable.
A través d’aquest bloc, volem entretenir-te, fer-te somriure i, de tant en tant, emocionar-te. Però també tenim un objectiu més profund: donar suport a un projecte social que ens il·lusiona molt. Estem impulsant una experiènc,ia de teatre musical per a joves amb síndrome de Down, amb l’objectiu de despertar el seu talent creatiu i oferir-los un unespai d’expressió i alegria.
Gràcies per ser aquí. Endavant amb l’aventura:
Contes, records, ràdio, televisió, cinema, viatges, projectes socials, una mica de futbol i una secció internacional en anglès.
Estem molt engrescats en la construcció d’aquest bloc, però també som conscients que ens hem ficat a un bon jardí.
De moment, no publicarem més de 2 entrades per setmana, encara que la primera vegada, publicarem set entrades seguides.
No hi trobareu articles sobre política, tot i que ens sgrada molt.
Com a independentistes que som, ens interessen molt més les opinions d’aquest diari que té professionals molt preparats per parlar d’aquests temes amb immediatesa i rigor.
De fet, el nostre ADN és una barreja perfecta entre.el de un gat i el d’ un periodista.
Sylvester Jones
sylvesterjones.bcn@gmail.com
WhatsApp: +34635110414
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!