LA SARA PARLA

Estimats nens, nenes, ministres, reines, monstres del llac i públic en general.
Sóc el vostre amic en Sylvester Jones.
Un cop més, només pretenc alegrar-vos el dia amb una de les meves històries boges i absurdes.
Aquesta vegada, la Sara havia arribat al límit de les seves forces.
N’estava tipa de viure de qualsevol manera i sobretot de dormir sobre un jaç de palla.
Un bon dia, després del programa de ràdio, se’n va anar a l’habitació de la casa on vivia, va agafar les seves poques posicions i va pensar que sota d’un dels ponts de París seria més feliç amb la companyia dels seus amics els clochards.
És evident que ja els coneixia, ja que parlava amb ells tots els vespres al sortir de la ràdio.
Quan va arribar al pont dels Amoureux, es va trobar amb una gran sorpresa que consistía en preparar-li un racó exclusivament per a ella, tot envoltat de flors i plantes.
També es va trobar amb una oloreta seductora de sopa de ceba que el Jean Claude anava remenant i remenant sense parar.
I el resultat, com no podia ser d’altra manera, va ser una doble ració de sopa de ceba per a tothom amb la seva corresponent capa del millor formatge que havien pogut pispar.
L’humor de la Sara va anar millorant dia a dia fins que va pensar que aquesta alegria la podria compartir amb el públic i els seus companys.
Va parlar amb Madame Bombon i la va convèncer perquè fabriqués uns bombons molt especials i els portés a la ràdio.
Quina era la característica principal d’aquells bombons?
Una recepta màgica de la nostra pastissera i una marca seductora.
Els bombons es dirien Estupendois i et convertien automàticament en una persona estupenda durant 48 hores.
Naturalment, si volies continuar sent una persona estupenda, havies de comprar més bombons.
Negoci rodó, va pensar la pastissera.
Va agafar el seu cotxe i el va carregar de caixes de bombons.
I això és el que va dir la Sara en la seva primera intervenció d’aquella nit:
Sylvester Jones
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