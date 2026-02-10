Introducció a Jamaica

La inspiració per a aquest proper conte que ens ofereix Sylvester Jones li ha arribat aquest matí per mitjà d’una preciosa havanera cantada per les Anxovetes.
És una cinta de casset que li ha enviat el seu gran amic Adolf des de Barcelona.
És absolutament impossible que una cançó com aquesta s’hagués pogut escoltar a Capital Rafio , l’emissora número u als cercles londinencs.
De vegades, els camins del destí prenen rumb a un lloc inesperat. I el seu últim gran descobriment estava al mortuori de l’hospital, on la feina li oferí més que cadàvers per disseccionar.
El seu company de feina, el doctor Tom Roach, era un home de color, una mica més gran que Sylvester, amb els cabells arrissats i grans ulls que ho observaven tot. Era un patòleg jamaicà de gran renom que havia arribat a l’hospital després d’una llarga carrera en l’àmbit de la biologia forense. Tot i que les seves converses es centraven sovint en anatomia, biologia i els detalls més macabres de les seves tasques diàries, Tom Roach tenia una passió secretament més profunda: la seva illa natal, Jamaica. Era un home de gran cor i, com a bon jamaicà, no hi havia res que li agradés més que una bona conversa sobre menjar, música i el millor rom de la regió.
La música de fons dins del seu despatx sempre era reggae o havaneres que Tom posava a l’estudi mentre jugaven a cartes, rient de tant en tant, mentre feien plans per weeka un futur que, fins aquell moment, semblava tan llunyà com un somni.
Tom li havia parlat de
Jamaica, amb les seves platges paradisíaques, les seves cuines aromàtiques i les festes plenes de ritmes alegres, era el lloc on Tom Roach somiava passar la seva jubilació.
Sylvester Jones
WhatsApp: +34635110414
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!