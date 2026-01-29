Ella
La Gertrudis és una noia sense estudis, però amb una astúcia fora mida. És un personatge tafaner i inquiet, que salta d’un conte a l’altre quan se li esgoten les maldats.
De vegades ens recorda la Caputxeta, d’altres, alguna dama coneguda de la política actual.
Treballa per a qui millor la pagui: per polítics, per governs… ningú se n’escapa.
Però arriba un punt que, fins i tot els guionistes com jo, ens en cansem. I sincerament, ens agradaria veure-la desaparèixer per sempre més.
Tot i així, com a ésser contradictori que sóc, reconec que un com ella ofereix infinites possibilitats de joc narratiu. I això… sempre tempta.
Sylvester Jones
