Al llarg de la meva vida professional con a traductor, he assistit a molts congressos, especialment del món de la medicina, i us he de dir que hi he vist de tot.
Des de genis de la ciència que es limiten a llegir un text amb veu plana mentre passen unes quantes diapositives, fins a ponents menys brillants en contingut, però amb una gràcia natural capaç de ficar-se la gent a la butxaca en menys de cinc minuts.
Quin és el secret? Sovint, una bona anècdota personal, una referència encertada a la ciutat on es troben o fins i tot una menció al club de futbol local són suficients per arrencar aplaudiments.
I si, a més, tenim alguna habilitat especial —com cantar, per exemple—, fer-la servir pot convertir una presentació normaleta en un espectacle memorable. Si no, que li preguntin al president Obama
Quan la gràcia val més que un CD.
Abans que existís internet, les presentacions podien ser exactament igual que avui: o molt avorrides o molt divertides. La diferència? Que llavors, al final del congrés, el contingut s’entregava en un CD, tot embolicat amb un llacet institucional.
I sí, podies repassar les diapositives quan volguessis… però el que realment quedava gravat era la gràcia de l’orador, aquell toc personal que feia única la seva intervenció.
Igual que els directors de càsting busquen nous talents a l’escenari, al món científic també hi ha qui observa amb ull clínic els futurs divulgadors estrella. I no ho dubteu: els que saben equilibrar rigor i simpatia tenen la fórmula guanyadora.
I si parlem del millor comunicador de tots els temps?
Si furguem una mica al nostre magatzem de records, comprovarem que l’expresident Obama és un grand communicator que no només sap el que ha de dir sinó també quin és el moment més adequat.
El 26 de juny de 2015, a Charleston (Carolina del Sud), es va celebrar el funeral del reverend Clementa C. Pinckney, pastor afroamericà de l’església Emanuel African Methodist Episcopal Church, que havia estat assassinat set dies abans juntament amb vuit membres de la seva congregació en un atemptat racista.
Durant aquest servei funèbre, el llavors president dels Estats Units, Barack Obama, va pronunciar unes emotives paraules0 sobre la vida i l’obra del reverend Pinckney…
A mig discurs, quan les paraules semblaven quedar curtes davant el dolor col·lectiu, Obama va cantar les primeres línies d’aquest himne profundament arrelat en la tradició americana i afroamericana: “Amazing grace, how sweet the sound…” El moment, carregat de solemnitat, es va convertir en un símbol de reconciliació, fe i amistat conscient entre comunitats.
Sylvester Jones
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