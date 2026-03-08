Estius a Tossa de Mar (1961)

L’estiu del 1961, quan només tenia deu anys, vaig començar a passar l vacances a Tossa de Mar, un encantador poble de pescadors a la Costa Brava que començava a descobrir el seu futur: el turisme.
Els restaurants oferien el recentment inventat menú turístic, que assegurava un bon àpat a preu raonable. I és que no tothom es podia permetre menjar a la carta. Però el menú no decepia pas: paelles, arrossos mariners, plats de marisc… autèntics festins mediterranis.
Un clàssic absolut eren les maduixes amb nata de l’Hotel Capri. Els turistes no entenien com podia ser tan bo i tan barat. I així passava: un plat, dos, tres… ningú se’n podia estar.
Arribar a Tossa, però, no era gens fàcil. El tram final des de Lloret —deu quilòmetres de corbes— posava a prova l’estómac dels més valents. Qui arribava sense marejar-se, gairebé mereixia una medalla.
I si volies trucar per telèfon? Doncs paciència: calia passar per l’operadora de Telefónica perquè et connectés amb qui volies parlar. Era tot un ritual vintage que avui ens faria riure.
El poble s’omplia d’artistes d’arreu del món per participar al concurs de pintura ràpida, que encara es fa avui dia. És increïble com, any rere any, els pintors troben nous racons, noves llums, noves escenes a immortalitzar.
També hi havia una gran complicitat entre hotelers i restauradors. Tots feien pinya davant un personatge que, tot i el seu aire misteriós i crític, generava un respecte absolut: ll’inspector Michelin. Quan apareixia per sorpresa, tothom afinava el servei com si s’hi jugués l’ànima.
Un altre nom mític d’aquells estius era Manolo Escobar, que va començar a guanyar fama actuant al Tropicana, un local molt visitat pels turistes i ple de música, ball i alegria.
Abans d’acabar aquest record d’infantesa, deixeu-me explicar-vos la nostra trobada amb Cruella de Vil.
O potser era una còpia… però molt ben feta. L’estiu del 1963, vaig convidar el meu amic Miquel i la seva mare a passar uns dies amb nosaltres a Tossa. Feia poc havíem anat al cinema a veure “101 dàlmates” de Walt Disney, i teníem ben fresca al cap aquella dolenta amb pinta de cigarreta i gabardina de pèl.
Una tarda de calor sufocant, algú va trucar a la porta. Era la Laura, una coneguda de la meva mare, propietària d’una botiga de souvenirs que —es deia— feia bons calés venent postals, cendrers i ampolletes amb sorra.
I allà la teníem: vestida amb un abric de pells de conill, en ple agost, i amb un broquet llarg a la mà com sortit directament de la pel·lícula.
Només li faltava un dàlmat mort a l’esquena.
Va entrar com si res, saludant amb aquell posat de diva local, i es va asseure al menjador mentre la meva mare li servia un cafè. En aquell moment, en Miquel i jo ens vam mirar… i esclatàrem a riure. Un riure incontrolable. Ens tapàvem la boca, però era inútil. En Miquel va acabar vermell com un pebrot, i jo amb mal de panxa de tant riure.
La meva mare no sabia on amagar-se.
Laura, però, impassible com una senyora de revista, no va entendre res o va fer veure que no entenia res, va beure el seu cafè, va deixar anar quatre frases elegants i se’n va anar tal com havia vingut.
No va tornar mai més a casa nostra.
Potser va olorar el riure. O potser… el conill.
I com no, el castell de Tossa, símbol del poble i postal obligada, es trobava ja en aquella època en un estat més aviat trist. Ara, finalment, s’ha aprovat un pla director per restaurar-lo.
Ja era hora, nois!
Tossa s’ho mereix.
Sylvester Jones
WhatsApp: +34635110414
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!