Crec que molts estarem d’acord que escriure és un plaer. Un plaer una mica estrany, si ho pensem bé: t’asseus davant d’una pantalla o un full en blanc, i de sobte comences a parlar amb ningú… i resulta que aquest ningú, amb sort, acaba sent molta gent.
Quan tenia nou anys vaig guanyar un concurs de redacció patrocinat per una famosa beguda de cua. Encara recordo aquell moment gloriós: el meu text publicat… dins d’una copa. Sí, sí, dins d’una copa. No en un llibre, no en un diari… en una copa. Sempre he pensat que aquell va ser el meu primer contacte amb el surrealisme editorial: beure’s un refresc mentre llegeixes una història escrita per un nen de nou anys. Literatura amb gas.
Crec que, sincerament, em va fer més il·lusió la publicació que la copa. La copa, al cap i a la fi, no escrivia res. En canvi, aquell text… aquell text ja començava a tenir vida pròpia.
Molts anys més tard vaig guanyar un altre premi, aquesta vegada en una associació de veïns. També em van donar una copa —sembla que les copes em persegueixen— i 250 euros, que ja és una xifra més tangible que la glòria efervescent de la infantesa. Aquell dia vaig confirmar una teoria personal: escriure pot no donar fama mundial, però de tant en tant et regala una copa i uns quants bitllets, cosa que no està gens malament.
A partir de llavors vaig seguir escrivint i guardant els meus textos al disc dur. Allà es van quedar, perfectament ordenats… i morts de riure durant molts anys. Sempre he imaginat aquell disc dur com una mena de cementiri literari amb molt bon ambient: textos fent broma entre ells, personatges queixant-se que ningú els llegeix, adjectius organitzant festes clandestines.
Fins que un dia vaig descobrir que podia publicar un bloc a VilaWeb. I aquí sí que la cosa va canviar. De cop, aquells textos van deixar de ser fantasmes digitals per convertir-se en éssers vius amb possibilitat de ser llegits, criticats o, en el millor dels casos, estimats.
Potser molts dels meus amics van pensar que parlaria sobre política. I no els faltava raó: m’interessa, i molt. Però he acabat triant un altre camí. Potser més arriscat, potser més inútil… o potser més necessari: fer passar una bona estona.
El meu alter ego —que ja és com un amic de tota la vida, d’aquells que no fallen mai perquè, en el fons, ets tu mateix— m’acompanya en aquesta aventura. Amb ell intento que els lectors s’ho passin bé, que somriguin, o fins i tot que deixin anar una petita rialla inesperada enmig del dia.
El bloc em dona unes possibilitats creatives immenses. És com tenir un petit univers portàtil on tot és possible: un text pot començar parlant d’una copa i acabar en una conspiració d’adjectius rebels. I ningú no s’estranya.
I no parlem de la intel·ligència artificial, que per increïble que sembli interpreta les meves descripcions amb una precisió gairebé inquietant i dissenya imatges que jo —que dibuixava força bé quan era adolescent— seria incapaç de fer avui. A vegades tinc la sensació que la màquina m’entén millor que jo mateix, cosa que obre interrogants filosòfics… però també oportunitats creatives deliciosament absurdes.
El fet de poder programar els meus textos quan jo vull em permet tenir sempre material disponible. És com tenir una petita orquestra amagada darrere la cortina, preparada per començar a tocar just en el moment oportú. O com deixar missatges en ampolles digitals que suren tranquil·lament fins que algú les troba.
I al final, potser d’això es tracta: d’escriure, de guardar, de publicar… i de confiar que, en algun racó del món, algú obrirà aquella ampolla, llegirà el missatge i, amb una mica de sort, somriurà.
SECCIONS ACTUALS I FUTURES
Aquí tenim un recordatori de les seccions actuals i futures:
Dona la sensació que pot passar qualsevol cosa… i probablement passarà.
Té ritme, aventura i un punt d’humor.
3.Cuina sense fre
Directe i divertit. Ja avisa que aquí no hi ha límits.
Manté el to fosc però amb ironia i elegància.
Sona a sèrie! Molt atractiu
6 El diari que ningú ha demanat:
Notícies impossibles
I
Iròniques . Convida a entrar-hi.
Elegant i misteriós.
(punt de vista del gat)
Aquí tenm un personatge estrella.
(projecte social / realitat)
Humà, proper i amb profunditat.
Aquest nom és molt potent. Intriga moltísim.
Sylvester Jones
WhatsApp: +34635110414
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