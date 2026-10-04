En un racó discret —però extraordinàriament alegre— del laboratori compartit per en Sylvester i l’Adolf, acaba de néixer una paraula nova destinada a canviar el món: els estupendants.
Els estupendants no són, com algú podria sospitar amb la cella aixecada, res a veure amb els estupefaents. No, no, no. Els estupefaents són dolents per a la salut, fan cara de dilluns permanent i mai no els recomanaríem ni al nostre pitjor enemic… llevat que fos un enemic molt simpàtic. En canvi, els estupendants són bombons de xocolata amb un fantàstic gust de fruites jamaicanes que provoquen un efecte secundari meravellós: durant 48 hores exactes, la persona esdevé senzillament estupenda.
Els estudis (fets per nosaltres mateixos amb una llibreta i molta bona voluntat) demostren que, després de menjar-ne un, la gent diu “bon dia” fins i tot als ascensors, explica acudits dolents amb orgull i troba encantadores coses tan sospitoses com fer cua o buscar aparcament.
La idea, com no podia ser altrament, va sorgir de la combinació explosiva de la bogeria creativa d’en Sylvester i l’Adolf, amb uns inevitables tocs jamaicans procedents del cap d’en Sylvester, on sembla que sempre sona una música suau de fons.
El resultat ha estat tan espectacular que l’hospital on treballen el Cel i el Tom s’ha convertit en un centre mèdic pioner en… bon humor clínic. Els pacients surten abans d’hora perquè s’hi troben massa bé, els metges expliquen metàfores poètiques als diagnòstics i fins i tot la màquina del cafè funciona millor.
I per a qui vulgui provar-ho a casa, aquí teniu la recepta bàsica dels estupendants:
Recepta (aproximadament científica):
— 200 g de xocolata amb alt contingut de cacau (com més negre, més savi).
— Un grapat d’ametlles torrades, per a la consistència filosòfica.
— Xufes valencianes esmicolades, que aporten una alegria molt mediterrània.
— Una cullerada de mel… o dues, si el dia ha estat llarg.
— I, sobretot, remeneu-ho tot amb bon humor. Sense això, no funciona.
Deixeu refredar, compartiu-los i observeu: en pocs minuts, el món sembla una mica més amable.
Efectes garantits durant 48 hores. Després… cal repetir el tractament.
Sylvester Jones
WhatsApp: +34635110414
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