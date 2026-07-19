L'enfant terrrible

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19 de juliol de 2026
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EL REPERTORI DE DANNY MARTÍNEZ

  1. En una època sense Spotify… ni tan sols discos de vinil, la música era un tresor que calia buscar amb enginy i molta passió. Per sort, una antiga emissora anomenada Ràdio Hirondelle havia aconseguit ressuscitar part de les emissions perdudes durant la guerra —una bomba havia destruït les instal·lacions, però l’esperança, com sempre, es resistia a morir.

Un  empresari molt llest i visionari, conegut com Pascal, va convertir el seu petit cafè en una emissora improvisada. Emissions a les tardes i nits, i els diumenges… ballaruca asseguradaamb soldats americans i totes les francesetes amb ganes d’oblidar la guerra a pas de foxtrot.

 

En aquest context tan vibrant, Danny Martínez—ai las!— havia de fer veritables equilibris per mantenir el seu repertori viu. Quan no estava tocant al Casino Mustafà, el podies veure escrivint cartes a compositors i cantants francesos, suplicant-los melodies noves, fresques i alegres, que ajudessin els parisencs a somriure de nou.

 

Gràcies a l’entusiasme de les cartes de Dannyi, gráns noms com

 Edit Piaf,

Charles Trainer,

 Yves Montand i 

 Maurice C, especialment els dies en què Humphrey Bogart s’hi deixa caure, cosa que aprofita el propietari del casino per augmentar  el preu de les ampolles de xampany.

 

Sylvester Jones

sylvesterjones.bcn@gmail.com

 

WhatsApp: +34635110414

 

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