EL REPERTORI DE DANNY MARTÍNEZ

Un empresari molt llest i visionari, conegut com Pascal, va convertir el seu petit cafè en una emissora improvisada. Emissions a les tardes i nits, i els diumenges… ballaruca asseguradaamb soldats americans i totes les francesetes amb ganes d’oblidar la guerra a pas de foxtrot.
En aquest context tan vibrant, Danny Martínez—ai las!— havia de fer veritables equilibris per mantenir el seu repertori viu. Quan no estava tocant al Casino Mustafà, el podies veure escrivint cartes a compositors i cantants francesos, suplicant-los melodies noves, fresques i alegres, que ajudessin els parisencs a somriure de nou.
Gràcies a l’entusiasme de les cartes de Dannyi, gráns noms com
Edit Piaf,
Charles Trainer,
Yves Montand i
Maurice C, especialment els dies en què Humphrey Bogart s’hi deixa caure, cosa que aprofita el propietari del casino per augmentar el preu de les ampolles de xampany.
Sylvester Jones
WhatsApp: +34635110414
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