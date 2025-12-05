El gran sentit de l’humor de Christopher Lee

Era un gran actor i una millor persona, que gaudia com ningú dels petits plaers de la vida, com les tortugues de Grand Central o una copa de vi en bona companyia.
Tots l’associem inevitablement amb el personatge de Dràcula. Però als actors i actrius cal valorar-los com a persones, i deixar-los tranquils quan els trobem al supermercat o al cafè de la cantonada. El que sí que faig, quan els reconec, és aixecar el polze com a senyal de respecte i reconeixement. I prou.
Christopher Lee va ser pilot de la RAF durant anys, assignat al servei d’intel·ligència. Un cop abandonada la força aèria, va començar la seva carrera com a actor, on va conèixer el seu gran amic Peter Cushing. Junts van rodar una vintena de pel·lícules de vampirs per a la productora Hammer.
Sempre va ser una persona solidària i compromesa. Quan la Hammer li va demanar de continuar fent pel·lícules de Dràcula una micas més, ho va acceptar només per evitar que centenars de treballadors perdessin la feina.
Amb Peter Cushing compartí moments meravellosos i d’altres de molt difícils, sobretot quan aquest últim va caure greument malalt. L’amistat els unia molt més enllà de les pantalles.
Com que eren actors extraordinaris, també sabien fer imitacions divertidíssimes. Solien trucar-se i parlar imitant el seu personatge animat preferit: el gat Silvestre. Sovint anaven plegats a maratons de dibuixos animats dedicades al seu gat estimat… i reien com criatures.
Fins que un dia, el propietari del cinema els va demanar educadament que es prenguessin uns dies de descans:
—Estem encantats amb la seva fidelitat, senyor Lee, però li prego que descansi uns dies. El seu riure fa por als altres clients… i han deixat de venir!
Quina llàstima que alguns no sabessin distingir entre Dràcula i Christopher Lee.
