El fantasma de la segona oportunitat

Fa uns tres anys vaig ser convidat a una llibreria de prestigi de Barcelona per oferir una xerrada sobre El conte de Nadal de Charles Dickens. Però el que jo havia preparat no era pas una conferència convencional.
No volia parlar només del llibre, sinó proposar una experiència. Vaig construir una narració on m’imaginava Charles Dickens preparant-se per escriure la seva obra més emblemàtica, i vaig convidar el públic a fer un viatge en el temps. Tots plegats, imaginàvem que pujaven amb mi en una catifa voladora sobrevolant el Londres del 1830. Com els fantasmes del passat, el present i el futur, observàvem escenes de les nostres pròpies vides, aquells moments que potser voldríem canviar o revisar.
Els vaig plantejar una pregunta directa: si tinguéssiu una segona oportunitat per redreçar una mala acció del passat, l’aprofitaríeu?
La majoria va quedar en silenci, immersa en el pensament. Però una persona va aixecar la mà i va respondre, amb fredor i convenciment, que no es penedia de res i que no canviaria res del que havia fet. Sabia perfectament què havia fet i afirmava no tenir cap intenció de reconsiderar-ho.
Aquell moment em va sacsejar. Sempre havia volgut creure que tots els éssers humans, en el fons, desitgem una segona oportunitat. Que tenim un racó de llum que espera una nova ocasió per fer-ho millor. Però aquell dia vaig descobrir que no tothom ho veu així.
I em va fer pensar: potser les segones oportunitats només són valuoses per a qui té el cor disposat a aprofitar-les.
Al “Conte de Nadal” de Charles Dickens, el Fantasma del Nadal Futur simbolitza la possibilitat de canvi abans que sigui massa tard. Tot i que no diu ni una paraula, la seva presència és poderosa i inquietant perquè mostra les conseqüències inevitables si Scrooge no modifica la seva manera de viure.
Aquest esperit és el que
confronta el protagonista amb la mort, la soledat i l’oblit, però també li ofereix una segona oportunitat: la de redimir-se, de reconnectar amb la humanitat i viure amb més generositat empatia.
En aquest sentit, sí:
és una metàfora poderosa de la segona oportunitat que tots voldríem tenir quan mirem enrere i pensem “encara hi sóc a temps?”. Dickens ens diu que sí —mentre hi hagi vida, hi ha esperança i marge per transformar-nos.
Aquest conte té una cosa molt poderosa, que no és res més que el missatge que ens deixa el fantasma.
És quelcom que fins i tot els nens més petits entenen perfectament.
Sylvester Jones
