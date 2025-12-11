Carta oberta a la BBC

Quan era jove, m’apassionaven sèries com Els Intocables. Com molts adolescents, hi buscava models on em pogués reflectir. L’agent Elliot Ness lluitava incansablement contra els mafiosos de l’època de la Llei Seca. Però si alguna cosa ens ha ensenyat la història és que prohibir del tot allò que la societat ja té integrat només genera consum il·legal o solucions alternatives.
Em pregunto si la BBC no ha caigut en un error semblant. Fa pocs dies vaig descobrir que l’aplicació “BBC Sounds” ja no funciona fora del Regne Unit. Com a ciutadà europeu interessat en la cultura britànica, no entenc aquesta decisió. El més sorprenent és que la BBC no permet pagar una llicència per accedir-hi legalment des de l’estranger, cosa que molts estaríem encantats de fer.
Amb aquesta política, només aconsegueixen una cosa: que molts recurrin a solucions com les VPN per accedir a contingut que, en realitat, podrien estar oferint legalment i amb benefici per a tothom.
Personalment, no faré servir una VPN. Soc una persona optimista, i he optat per alternatives com LBC, que sí em permet escoltar els seus continguts sense bloquejos.
Aquesta carta no és una queixa. És una reflexió. Ls BBC té molt a oferir al món, però cal revisar si les seves restriccions no estan allunyant justament el públic que més la valora.
Amb respecte i admiració,
Sylveter Jones
WhatsApp: +34635110414
