BARREJA ENTRE UN GAT UN PERIODISTA

Sylvester està passant uns dies a Barcelona. Ha vingut amb la noble intenció de “descansar”, però la realitat és que porta tres jornades consecutives menjant paella. A aquest ritme, quan torni a Londres li haurem de declarar l’arròs patrimoni personal.
Aprofitant aquesta debilitat gastronòmica —que el deixa en un estat de gran receptivitat filosòfica— he decidit explicar-li per què estic absolutament convençut que sóc una barreja perfecta entre un gat i un periodista.
Sylvester, que ja està acostumat a conviure amb els meus tres gats cada vegada que ve a Barcelona, no s’ha espantat gens. Ell, a la seva magnífica casa de Harrow, al Regne Unit, viu envoltat de flors perfectament educades i té com a única companyia animal un periquito blau que el desperta cada matí amb la mateixa insistència que un redactor en cap.
Aquí el tinc, assegut davant meu, disposat a escoltar. Amb paella a l’estómac, no té escapatòria.
Fa molts anys que convisc amb gats, i una de les coses que més m’ha fascinat és la seva curiositat monumental.
Els gats tenen una curiositat gairebé científica. Davant de qualsevol novetat —una capsa de cartró que ahir no existia, una bossa que fa un soroll sospitós, una olor desconeguda a la sabata d’un convidat— activen immediatament el seu protocol d’investigació.
S’hi acosten amb pas suau, cos lleugerament ajupit, bigotis oberts com si fossin antenes de la NASA, i els ulls fixos en l’objecte misteriós.
Primer observen.
Després oloren.
Finalment, hi posen la poteta amb una delicadesa que faria plorar d’emoció qualsevol arqueòleg.
No és cap caprici: és instint pur. El gat necessita entendre què ha canviat al seu univers per poder continuar dormint vint hores al dia amb absoluta tranquil·litat.
A més, tot allò desconegut pot convertir-se en joc.
Una ombra a la paret? Persecució èpica.
Un cable oblidat? Serp mitològica.
Una capsa buida? Apartament de luxe.
El gat ens recorda que el món és ple de misteris… sobretot si tens temps per investigar-los sense cap pressa ni cap reunió a Zoom.
Sylvester em mira entre sorprès i divertit i em pregunta:
—Molt bé. I el periodista?
És molt senzill d’entendre per a la gent intel·ligent.
El gat investiga per curiositat.
El periodista també.
El gat, quan ja ho ha entès tot, perd l’interès i se’n va a dormir.
El periodista, en canvi, es posa a escriure.
Aquí és on entro jo.
La meva curiositat —igualment immensa— em porta a escriure històries una mica surrealistes, i per això he acabat obrint un blog a VilaWeb amb l’única finalitat de divertir els amics i, si pot ser, desconcertar-los lleugerament.
Sylvester aprofita les seves estades a casa meva per llegir el blog… i confirmar que la barreja entre gat i periodista és científicament irreversible.
Recordeu, si us plau, que Sylvester és un ésser màgic: sempre té 27 anys i viu permanentment al Londres de 1978. No envelleix mai, però escolta molta música en vinil.
Potser us preguntareu com ens comuniquem, ja que el 1978 internet no existia.
Doncs és molt senzill.
Ens escrivim cartes.
L’altre dia el carter em va preguntar per què rebo correspondència del Regne Unit amb mata-segells de 1978.
L’únic que li vaig saber dir és:
—El correu últimament va una mica endarrerit.
Sylvester Jones
WhatsApp: +34635110414
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