Ni en Sylvester ni jo som creients.
Però hi ha racons del cor que s’encenen sense demanar permís.
Hi ha cançons —poques— que desperten sentiments profunds, nobles, difícils de posar en paraules. Cançons que, sense voler-ho, ens connecten amb alguna cosa més gran que nosaltres mateixos.
Una d’aquestes és, sens dubte, “Amazing Grace”.
Només cal tancar els ulls per imaginar l’ambient dins una església evangelista afroamericana: els tambors suaus, les veus profundes, els ulls tancats, les mans alçades… I aquella emoció que ho omple tot.
“Amazing Grace” és molt més que un himne religiós. És un cant d’esperança, resistència i redempció. Escrita l’any 1772 per John Newton, un antic traficant d’esclaus que es va convertir en predicador, la cançó ha estat adoptada per la comunitat afroamericana com un símbol de dignitat i llibertat espiritual.
Cantada en funerals, marxes pels drets civils i cultes dominicals, ressona com una pregària col·lectiva, una abraçada que travessa el temps i el dolor. Quan sona, no és només música: és memòria, comunitat, consol i força.
Per això, us volem compartir la versió que més ens ha commogut, interpretada per una veu única:
Judy Collins.
Nascuda el 1939, Collins és una cantautora nord-americana de veu clara i emotiva. Figura clau del folk dels anys 60, va donar vida nova a cançons d’autors com Bob Dylan, Leonard Cohen (va ser de les primeres a cantar “Suzanne”) i Joni Mitchell. El seu gran èxit, “Both Sides Now”, li va valer un Grammy i el reconeixement com una artista capaç de combinar sensibilitat artística i compromís social.
Amb ella, “Amazing Grace” no només es ca.nta: es sent, es respira… es viu
Sylvester Jones
WhatsApp: +34635110414
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