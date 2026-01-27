Jo
Bon dia,
em dic Sylvester Jones i sóc un alter ego de prestigi… i no, no estic a l’atur!
Coneixereu la meva vida tan bon punt comenceu a llegir aquest conte.
Ja us avanço que escric per a nens molt intel·ligents d’entre 9 i 99 anys.
Els meus contes estan plens de màgia, ironia i bon humor. Aquest en concret és totalment surrealista: una història dins d’una altra història.
Quan arribeu al final, potser no sabreu si heu estat somiant… o què dimonis us ha passat.
El que sí us puc assegurar és que us ho passareu d’allò més bé.
Amadeus Gratacós, el conill meravellós
Sylvester Jones
