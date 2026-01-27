L'enfant terrrible

És una publicació de cultura vibrant i divertida.

27 de gener de 2026
Contes
Amadeus

Jo

Bon dia,  

em dic Sylvester Jones i sóc un alter ego de prestigi… i no, no estic a l’atur!

Coneixereu la meva vida tan bon punt comenceu a llegir aquest conte.  

Ja us avanço que escric per a nens molt intel·ligents d’entre 9 i 99 anys.

Els meus contes estan plens de màgia, ironia i bon humor. Aquest en concret és totalment surrealista: una història dins d’una altra història.

Quan arribeu al final, potser no sabreu si heu estat somiant… o què dimonis us ha passat.

El que sí us puc assegurar és que us ho passareu d’allò més bé.

Amadeus Gratacós, el conill meravellós

 

Sylvester Jones

sylvesterjones.bcn@gmail.com

WhatsApp: +34635110414

