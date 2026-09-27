Abrakadabra

Una de les grans aficions de Sylvester és la màgia blanca, aquella màgia amable que ens fa somiar i que, durant uns minuts, ens fa sospitar que potser el món és una mica més misteriós del que sembla.
I tots en gaudim immensament mentre dura.
Els tres gats de la casa d’Adolf ho saben perfectament quan Sylvester està a punt d’arribar.
Ningú sap com ho detecten.
Potser és l’olor del pastís de xocolata.
Potser és el soroll metàl·lic de les llaminadures dins la motxilla.
O potser —i aquesta és la teoria d’Adolf— els gats tenen un radar secret per detectar qualsevol activitat màgica en un radi de cinc-cents metres.
De sobte…
clic!
S’obre la porta de la cuina.
I apareix Sylvester amb la seva motxilla taronja, inflada fins a límits sospitosos.
Els gats, disciplinats com tres inspectors de duanes, s’hi acosten immediatament.
Un d’ells olora la motxilla.
Un altre intenta obrir-la amb la pota.
El tercer observa l’operació amb una mirada crítica, com si fos el cap del departament d’investigacions felines.
Finalment es revela el contingut:
—Un pastís de xocolata per a sis persones i tres gats.
—Un assortiment espectacular de llaminadures felines.
—I una petita col·lecció de coses misterioses que Sylvester sempre porta però mai acaba d’explicar del tot.
Les llaminadures provenen de les millors botigues d’animals del barri de Harrow, allà on viu.
Els gats ho aproven immediatament.
Després d’un aperitiu elegant —uns vermuts alegres i unes patates braves que fan tremolar la cuina— arriba el plat principal:
arròs amb pèsols.
Un arròs tan aromàtic que fins i tot un dels gats, que normalment només menja coses molt específiques, decideix investigar el plat amb una curiositat científica.
Ara, cada vegada que Sylvester visita la casa, porta espècies jamaicanes.
El resultat és que la cuina d’Adolf ja no sembla una cuina normal.
Ara sembla una estació experimental de sabors del Carib.
De fet, més de la meitat de les espècies del prestatge són jamaicanes, i Adolf sospita que algun dia acabarà cuinant una paella que farà ballar reggae als pèsols.
La música de la casa també ha canviat.
Ara sona una combinació sorprenent de Bob Marley i Oques Grasses.
Els gats no ho reconeixeran mai públicament, però hi ha proves que alguns mouen la cua seguint el ritme.
Però avui hi ha una sorpresa especial.
Adolf ha preparat una tarda de màgia per a Sylvester.
Ha intentat fins i tot contactar amb l’Olimp, a veure si trobava Vero, la musa, per convidar-la.
La comunicació amb l’Olimp és complicada.
Sembla que les muses tenen una agenda molt plena.
Finalment, però…
Vero apareix just a temps per tastar l’arròs amb pèsols.
La màgia d’Adolf, però, no és la dels barrets amb conills.
És una altra mena de màgia.
La màgia de les paraules.
Adolf juga amb elles, les fa ballar, les gira del revés i, de vegades, aconsegueix que expliquin històries que ni elles mateixes sabien que tenien dins.
De trucs de mans no en sap gaire.
Però té una gran col·lecció de vídeos de David Copperfield, el Mag Pop, el Màgic Andreu i molts altres mags d’arreu del món.
Després de dinar, tots passen a la sala de projecció.
Allà Adolf conserva encara moltes cintes VHS perfectament guardades.
Un dels gats decideix instal·lar-se damunt del reproductor, com si fos el guardià oficial de la tecnologia antiga.
Mentre miren alguns fragments de màgia, parlen de com els mags han fascinat la humanitat durant segles.
I la conversa acaba derivant cap a un tema encara més fascinant:
l’electricitat.
Al segle XIX, l’electricitat semblava gairebé una forma de màgia científica.
Molts espectacles la feien servir per deixar el públic bocabadat.
Era una època en què la frontera entre ciència i misteri era molt fina.
I d’aquell entusiasme van néixer històries extraordinàries.
Com la de Frankenstein.
Sylvester i Adolf ja tenen un pla.
Un dia d’aquests viatjaran en el temps.
Aniran a aquella nit llegendària en què Mary Shelley, mentre els llamps i els trons sacsejaven el cel, va començar a escriure una de les històries de terror més famoses de tots els temps.
I si hi van…
segurament s’hi enduran també els tres gats.
Perquè quan hi ha misteri, màgia i pastís de xocolata, els gats consideren que la seva presència és absolutament imprescindible.
Sylvester Jones
WhatsApp: +34635110414
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