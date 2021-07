L’higienista dental: qui és i en què consisteix la seva feina

T’has fixat que, quan vas a la clínica dental, a part del teu odontòleg hi ha una altra persona que l’ajuda i apunta coses? Doncs aquest professional que acompanya al dentista és l’higienista dental.

Els higienistes dentals són professionals experts en la higiene oral i en la prevenció de malalties bucodentals i s’encarreguen d’assistir als odontòlegs dins del gabinet i de la realització d’exàmens radiològics.

Aquests professionals de la salut bucodental han rebut una formació específica, cursant el cicle superior higiene bucodental. Per tant, estan especialitzats únicament en la seva feina.

És important diferenciar entre l’higienista dental i l’auxiliar de clínica, ja que el primer treballa dins la cavitat oral del pacient i pot ajudar al doctor, mentre que el segon només assisteix a les necessitats del doctor, sense treballar en cap cas dins la boca del pacient.

En què consisteix la feina de l’higienista dental

Principalment, la funció de l’higienista dental és assistir i coordinar-se amb l’odontòleg quan està realitzant tractament en boca dels pacients. Però també s’encarrega de realitzar els exàmens radiològics dels pacients, així com de recollir les dades clíniques dins del gabinet.

Una altra de les seves funcions és la d’educar als pacients en la salut bucodental: ensenyar com raspallar-se les dents, prendre les mesures de control necessàries, etc.

Però no acaba aquí; els higienistes bucodentals també poden fer treballs d’odontologia preventiva com, per exemple, neteges bucals, segellar fissures per evitar càries, fer fluoritzacions, etc. Finalment, aquests professionals també són els encarregats de l’esterilització i desinfecció de tot l’instrumental que utilitza l’odontòleg a la consulta i del gabinet en si.

Resumidament, aquestes són les funcions dels higienistes dentals a les clíniques:

Recollir dades sobre l’estat bucal del pacient

Practicar l’educació sanitària sobre la higiene bucodental i les mesures de control per a la prevenció de processos patològics bucodentals

Controlar les mesures de prevenció dels pacients

Realitzar els exàmens de salut bucodental

Aplicar fluorurs

Col·locar i retirar fils retractors

Posar segelladors de fissures amb tècniques no invasives; és a dir, sense perforació

T’interessa i t’agradaria ser higienista dental? Ara pots matricular-te a l’Escola Pejoan i formar-te en aquesta professió.