Pànic Nuclear

Aquestos dies d’estiu m’he parat a revisitar una pel·lícula que recordava de la meua adolescència: «Pánico nuclear» amb Morgan Freeman, Ben Affleck i Michael Byrne estrenada en 2002 (jo aleshores tenia 32 anys, però des de la meua maduresa actual aquells 32 em semblen una adolescència feliç). Planteja com una entente dels Estats Units i Rússia, no del poble estatunidenc ni el poble rus: dels seus dirigents polítics, ull al matis, salva el món dels… europeus. I per a fer-ho usen tots els mecanismes que els respectius aparells d’estat posen a la seua disposició.

Entrant en més detall del llibre de Tom Clancy, destacat benefactor del Partit Republicà dels Estats Units, que inspira el guió de la pel·lícula us diré que els dolents de la història són nazis. Europeus nazis. Que allò que pretenen és desestabilitzar la pau latent després de la Guerra Freda que mantingueren els Estats Units i la Unió Soviètica. Una guerra de la que es proclama vencedora Amèrica després de la desintegració Soviètica i l’ascens a la direcció del país de Nemerov, un polític moderat (en la ficció de la pel·lícula, eh?) que a casa seua ha de lluitar contra els nostàlgics del comunisme i que malgrat això encara ajudarà a vèncer l’enemic comú: Europa.

Confesse que en la primera visualització que vaig tindre de la pel·lícula, en la meua adolescència, vaig comulgar ràpidament amb la premissa de l’argument: el que calga per derrotar els nazis. Però en la re-visitació que he fet ara… ha sorgit el meu nou patriotisme europeu. I he dit. Atenció, que és això que el Trump junt al Putin de l’època vinguen a posar-se en assumptes «propis»? Que no tenim mecanismes propis per combatre nosaltres sols, al més pur irish style, els neonazis? Institucions, mitjans de comunicació, partits polítics representats en el Parlament Europeu i moviments cívics que planten cara?

Doncs sembla que no. Si més no les nostres institucions supraestatals no han estat a l’altura. Ni en la part bèl·lica en el conflicte ucraïnès on un dels punts d’inflexió militar va ser el sabotatge del gasoducte Nord Stream 2 i que va ser obra dels americans. Abans ho sospitàvem, aquesta setmana Trump ho ha reconegut davant l’ambaixador alemà a la Casa Blanca. Ni en saber defendre els interessos econòmics en la negociació dels aranzels que Trump ens va a imposar als països que formen part de la Unió Europea.

Segur que ja conegueu els termes de l’acord: els aranzels han passat de l’1,2% que teníem amb Biden al 15%. I, a més, els aranzels recíprocs que la Unió Europea va a imposar a USA van a ser… zero. El paquet es completa amb el compromís europeu de comprar energia americana per valor de més de 700.000 milions de dòlars, que les empreses financeres i de serveis invertisquen més de 600.000 milions de dòlars en Estats Units i, com no, ha ratificat el compromís de pujar fins al 5% la inversió armamentística que serà, òbviament, comprant «material» americà.

Gent, jo soc europeista. Però aquesta gent que ens dirigeix la Unió Europea no em representa. No sabria dir-ho millor però pense que cal activar les altres palanques que he comentat abans: moviments cívics, partits polítics i mitjans de comunicació per a que l’extrema dreta, que ha vingut de fora, no escanye la nostra Europa.